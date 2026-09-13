Accueil - PSG - PSG : Luis Enrique écarte 3 joueurs, le groupe pour Brest !

En clôture de la quatrième journée de Ligue 1, le PSG se déplace à Brest ce dimanche soir. Pour cette rencontre, Luis Enrique a écarté trois joueurs. Découvrez le groupe parisien qui va affronter les Brestois.

PSG : Luis Enrique laisse Zabarnyi, Mayulu et Ndjantou à Paris

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Après deux nuls et une défaite, le Paris Saint-Germain va tenter de s’offrir sa première victoire de la saison en championnat ce dimanche soir sur la pelouse du Stade Brestois en clôture de la quatrième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasi complet.

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Le troisième gardien Alessandro Longoni, qui souffre de douleurs au quadriceps gauche depuis la semaine dernière, manque à l’appel. C’est également le cas d’Ilya Zabarnyi. Défendu par son entraîneur en conférence de presse ce samedi, le défenseur central ukrainien fais les frais de la concurrence à son poste. Quentin Ndjantou ne figure pas non plus dans le groupe.

Même constat pour Senny Mayulu, une nouvelle fois laissé de côté par Luis Enrique. Une absence qui interpelle et qui peut laisser penser que le milieu offensif de 20 ans n’a pas suffisamment convaincu le staff lors des dernières séances d’entraînement pour gagner sa place dans le groupe. Avec une concurrence désormais beaucoup plus importante, chaque entraînement au Campus PSG compte et les places deviennent particulièrement chères.

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L’entraîneur espagnol confirme ainsi sa nouvelle gestion d’effectif comme il l’a annoncé en début de saison. Sans surprise, les cadres Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos, Willian Pacho, Khvicha Kvaratskhelia et Nuno Mendes, qui a purgé ses trois matchs de suspension, sont tous présents dans le groupe pour affronter les hommes de Julien Lachuer. Pour la deuxième fois de la saison, Adam Mouak, jeune gardien du centre de formation du PSG, est convoqué par Luis Enrique en tant que troisième gardien.

Le groupe du Paris SG

Gardiens : Chevalier, Safonov, Mouak

Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Digne, L. Hernandez, Nuno Mendes, Pacho

Milieux : F. Ruiz, Vitinha, Dro, Zaïre-Emery, J. Neves

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Attaquants : Kvaratskhelia, F. Torres, Dembélé, Akliouche, Doué, Godts.