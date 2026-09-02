Mercato OM : Neal Maupay peut encore quitter Marseille

Le mercato en France vient à peine de fermer ses portes. Mais Neal Maupay pourrait encore quitter l’Olympique de Marseille. Une porte de sortie reste ouverte pour l’attaquant marseillais.

Mercato : Neal Maupay en manque de jeu à l’OM

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Les supporters de l’Olympique de Marseille dressent un bilan mitigé en cette fin de mercato. Car aucune recrue n’a rejoint leur club cet été. La direction de l’OM a en revanche multiplié les ventes afin de satisfaire aux exigences de la DNCG. La dernière en date concerne Quinten Timber. Le milieu de terrain néerlandais a été cédé à Crystal Palace pour 20 millions d’euros.

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Notons que le marché des transferts n’a pas fermé ses portes partout. Cela laisse entrevoir de nouveaux départs à l’OM à commencer par Neal Maupay. L’attaquant franco-argentin est de retour dans l’effectif après un prêt non concluant au FC Séville. Il peine toujours à s’imposer sous la houlette de Bruno Genesio. Il n’a disputé que 18 minutes de jeu lors des dernières rencontres de championnat.

PAOK Salonique à ses trousses

En difficulté, Neal Maupay a trouvé une porte de sortie salutaire en Grèce. La Provence révèle que PAOK Salonique suit sa situation de très près avec la ferme volonté de le recruter cet été. Les discussions devraient vite s’intensifier. L’ancien Niçois n’est d’ailleurs pas le seul élément susceptible de plier bagage hors délai.

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🌍 Le mercato étant toujours ouvert dans certains pays, plusieurs joueurs marseillais pourraient encore quitter le club.



🇫🇷 Neal Maupay → PAOK 🇬🇷

🇫🇷 Alexi Koum → Casa Pia 🇵🇹

🇨🇦 Derek Cornelius → Rayo Vallecano 🇪🇸



👀 Le… pic.twitter.com/ti5WpHIE8B — MATHIS FOOTBALL (@mathis_football) September 2, 2026

D’autres dossiers chauds animent les coulisses de l’OM. Le jeune Alexi Koum attirerait l’attention de Casa Pia au Portugal. Tandis que le défenseur Derek Cornelius figurerait sur les tablettes du Rayo Vallecano. Le grand dégraissage n’est donc pas totalement terminé à l’Olympique de Marseille.