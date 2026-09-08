OM : Des nouvelles fraîches tombent pour Geoffrey Kondogbia

L’OM pourrait devoir composer sans l’un de ses cadres pendant plusieurs semaines. Le milieu de terrain, Geoffrey Kondogbia souffre d’un problème musculaire.

OM : Coup dur confirmé pour Geoffrey Kondogbia !

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Mauvaise nouvelle pour Geoffrey Kondogbia. Sorti sur blessure lors du revers contre Monaco (2-0), le milieu de l’OM souffre à la cuisse, selon La Provence. Touché dès la 59e minute, l’international centrafricain a dû céder sa place avant de déclarer forfait contre le Paris FC dimanche dernier (2-3).

Ce nouveau coup d’arrêt fragilise un joueur habitué aux infirmeries. Selon La Provence, son absence durera plusieurs semaines, même si Marseille attend d’en préciser la durée exacte.

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Pour Bruno Genesio, ce forfait complique la gestion de l’entrejeu. Souvent critiqué mais essentiel, le milieu centrafricain laisse un vide immense. L’entraîneur marseillais manque d’options, d’autant que d’autres éléments comme Tochukwu Nnadi restent diminués.

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Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille en 2023, le joueur enchaîne les pépins physiques, ce qui agace régulièrement les supporters. L’OM attend désormais le diagnostic médical exact. Si son absence de plusieurs semaines se confirme, Geoffrey Kondogbia pourrait manquer une partie importante du calendrier marseillais. Un nouveau casse-tête pour Bruno Genesio.