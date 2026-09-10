Accueil - PSG - PSG : La LFP sanctionne Luis Campos pour son comportement

Luis Campos a écopé d’un match de suspension ferme en Ligue 1 de la part de la commission de discipline de la LFP. Ladite commission sanctionne le comportement du conseiller sportif du PSG, lors du match nul contr le LOSC (2-2), fin août.

PSG : Luis Campos écope d’un match de suspension

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La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a officialisé la nature de ses décisions de la semaine, dont une sanction attribuée à Luis Campos après le déplacement du Paris Saint-Germain à Lille. Le dirigeant parisien a écopé d’un match de suspension ferme par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel.

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Cette sanction aurait été provoquée par un comportement inapproprié, ce qui était passé inaperçu au cours de la rencontre. Dans son communiqué publié ce mercredi sur sa page officielle, la LFP a retenu le motif suivant : « Comportement de M. Luis CAMPOS, Conseiller sportif du Paris Saint-Germain. Un match de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitre et de toutes fonctions officielles. »

L’instance hexagonale n’a livré aucune précision sur le « comportement » de Luis Campos mis en cause ou ce qu’il a fait exactement. Le collaborateur ne devrait donc pas être auprès du groupe de Luis Enrique durant la déplacement à Brest ce dimanche dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1.

Olivier Létang également convoqué

Le scénario de la fin de match entre les Dogues et les Rouge et Bleu avait également provoqué la colère d’Olivier Létang. Le président du LOSC avait reproché à l’arbitre de la rencontre, Éric Wattellier, d’avoir accordé davantage de temps additionnel que celui initialement annoncé.

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Un surplus, dont Marquinhos, capitaine du PSG, avait profité pour arracher le match nul. Dans la foulée, Olivier Létang avait envoyé plusieurs mails particulièrement acerbes à la FFF et à la LFP dans la nuit.

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Déjà suspendu par le passé, le dirigeant lillois a depuis été convoqué par la commission de discipline de la Ligue. Il pourrait cette fois écoper d’une sanction encore plus lourde que celle infligée à Luis Campos.