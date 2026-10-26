Accueil - Mercato RC Lens - Mercato RC Lens : le PSG cible Ganiou, une vente record ?

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Le RC Lens tient peut-être sa prochaine grosse vente. Le PSG suit de près Ismaëlo Ganiou, défenseur central de 21 ans formé à La Gaillette, et voit en lui un successeur possible de Marquinhos. Sur ce dossier de mercato, le RC Lens n’a aucune intention de brader son joyau.

Pourquoi le PSG s’intéresse à Ismaëlo Ganiou ?

Paris prépare l’après-Marquinhos. Son capitaine a 32 ans, et le club de la capitale cherche un défenseur jeune, déjà rodé à la Ligue 1. Ganiou coche ces cases. Formé au RC Lens, il a été l’une des révélations de la saison dernière dans l’axe artésien. La piste parisienne circule depuis plusieurs semaines et a été relancée cette semaine.

Mercato : combien le RC Lens réclame pour Ganiou ?

Lens n’a fixé aucun prix public. Le club a prolongé son défenseur l’été dernier jusqu’en juin 2030, ce qui lui laisse la main. Une offre autour de 48 millions d’euros pourrait faire réfléchir les dirigeants, selon les informations parues cet été. Le chiffre n’a rien d’anodin : c’est la somme versée par Brentford pour Mamadou Sangaré, la plus grosse vente de l’histoire du club.

Jean-Louis Leca, qui pilote la stratégie de ventes lensoise, dispose d’un second actif de premier plan avec Andrija Bulatovic. Le milieu monténégrin de 19 ans, suivi en Allemagne, n’est pas cédable sous 25 millions d’euros aux yeux de Lens.

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Le RC Lens a-t-il besoin de vendre ?

Pas dans l’urgence. La Ligue des champions a déjà rapporté au club environ 31 millions d’euros, entre la prime fixe de participation de 18,6 millions, le pilier valeur de l’UEFA et la victoire face au Slavia Prague. Une somme qui permet aux Sang et Or de tenir tête à Paris jusqu’à l’été 2027, la fenêtre visée par le PSG.

Paris, il est vrai, ne rechigne plus à payer cher en Ligue 1. Désiré Doué est arrivé de Rennes en 2024 pour environ 50 millions d’euros, Lucas Chevalier de Lille en 2025 pour environ 40 millions.

Le rapport de force penche donc du côté lensois. Pour arracher Ganiou, Paris devra probablement battre le record établi par la vente de Sangaré.

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