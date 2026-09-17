Accueil - RC Lens - RC Lens : Yannick Cahuzac prévient, « je n’ai encore pas le package »

Après le départ de Dino Toppmöller mardi, Yannick Cahuzac dirigera le RC Lens ce vendredi à Monaco, pour son premier match comme entraîneur principal. La direction lensoise assure qu’il ne s’agit pas d’un intérim, tandis que le technicien de 41 ans assume un rôle qu’il dit encore être en train d’apprendre.

RC Lens : Pourquoi la direction lensoise a-t-elle choisie Yannick Cahuzac ?

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Le RC Lens a décidé de confier son équipe à Yannick Cahuzac après avoir mis fin à sa collaboration avec Dino Toppmöller, arrivé au club en juin. Le technicien allemand a quitté son poste après seulement six matchs. Sous sa direction, Lens avait notamment remporté le Trophée des champions contre le PSG et débuté sa campagne de Ligue des champions par une victoire à Prague (3-2). En Ligue 1, le bilan était en revanche limité à un succès lors des quatre premières journées. Ce jeudi en conférence de presse, la direction lensoise s’exprime sur la nomination de Yannick Cahuzac.

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Ancien joueur lensois puis membre du staff de Franck Haise, Cahuzac connaît déjà l’environnement du club et plusieurs joueurs de l’effectif. Jean-Louis Leca a défendu ce choix en insistant sur sa connaissance du Racing : « On a une grande confiance en Yannick, en sa vision et sa qualité d’entraîneur. » « Yannick n’est pas un entraîneur fini, il est jeune, mais comprend ce club », rappelle aussi Leca. Le club veut donc accompagner Cahuzac dans sa prise de fonction, avec l’objectif de lui permettre de franchir une nouvelle étape dans son parcours.

Quel entraîneur Cahuzac veut-il installer à Lens ?

Pour sa première semaine à la tête de l’équipe, Cahuzac a rapidement identifié les principes qu’il souhaite remettre au centre du jeu. Le technicien corse veut notamment retrouver davantage de solidité défensive et donner des repères à un groupe qui sort d’une période mouvementée. « Être costaud défensivement, cela donne beaucoup de confiance. Mais l’aspect offensif est tout aussi important pour avoir un bon équilibre et éviter de se faire transpercer », a-t-il expliqué. Yannick ne compte par ailleurs pas bouleverser son approche tactique : « Le système ne veut rien dire, je me suis façonné à la défense à trois et je resterai là-dedans. Le plus important se situe dans l’animation. »

Cahuzac revendique également l’héritage lensois dans sa manière de travailler. « Les principes lensois font partie de mes principes. J’ai été bercé par Franck, qui m’a énormément apporté tactiquement. J’aime avoir la possession, j’aime être intense », a déclaré Yannick. Deux axes de travail ont ainsi été ciblés cette semaine pour apporter « un maximum de repères et de confiance aux joueurs ».

Cahuzac se considère-t-il déjà comme un entraîneur numéro 1 ?

Le nouveau coach lensois ne cherche pas à masquer son statut d’entraîneur encore en formation. Alors qu’il doit poursuivre son cursus pour obtenir son BEPF, Cahuzac reconnaît lui-même qu’il lui reste des étapes à franchir. « Est-ce que je m’estime aujourd’hui être un entraîneur numéro 1 ? Je vais vous dire, je n’ai pas le package encore », a-t-il reconnu.

Le technicien estime toutefois disposer d’une expérience suffisante pour prendre les commandes du Racing. « Le terrain me parle beaucoup, la tactique, ça me parle, j’ai eu la chance de côtoyer des tops mecs, des tops tacticiens entre Franck Haise, entre Régis Le Bris, entre Olivier Pantaloni », a-t-il expliqué.

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Sa première échéance est donc le déplacement à Monaco. Cahuzac dit avoir vécu sa promotion avec « beaucoup d’intensité », mais assure s’être rapidement tourné vers cette rencontre. « Très vite focus sur le match de vendredi, très important pour l’équipe et le club », a-t-il insisté. Le premier rendez-vous de son nouveau mandat est désormais fixé.

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