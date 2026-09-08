RC Lens – Slavia Prague : un défi de taille attend les Sang et Or

Le RC Lens retrouve la Ligue des champions ce jeudi avec un déplacement sur la pelouse du Slavia Prague, trois ans après sa dernière participation à la compétition. Pour leur retour sur la scène européenne, les hommes de Dino Toppmöller devront notamment mettre fin à une série de 16 matchs sans victoire à l’extérieur.

RC Lens – Slavia Prague : le Racing sur une série de 16 matchs sans victoire

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Le retour du RC Lens en Ligue des champions s’annonce particulièrement attendu, mais les Sang et Or devront aussi composer avec une statistique peu favorable. Comme le relève LensDatabase, le Racing n’a plus remporté le moindre match européen à l’extérieur depuis le 29 septembre 2005.

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Ce jour-là, Lens s’était imposé 4-2 sur le terrain de Groclin Grodzisk Wielkopolski, en Coupe UEFA. Depuis cette victoire, la série s’est étirée jusqu’à atteindre 16 rencontres européennes disputées hors de ses bases sans succès.

Le Racing reste également sur quatre défaites consécutives à l’extérieur en compétition européenne. Un bilan que les Lensois tenteront de faire oublier dès cette première journée de Ligue des champions, jeudi à Prague.

Le Slavia Prague retrouve une vieille connaissance

Cette affiche ne constituera pas une première entre les deux clubs. Le RC Lens et le Slavia Prague s’étaient déjà retrouvés lors de la saison 1995-1996, en huitièmes de finale de la Coupe UEFA.

Après un match nul 0-0 à Prague, le club tchèque avait finalement obtenu sa qualification au retour, au stade Bollaert. Le Slavia s’était imposé 1-0 après prolongation, mettant fin au parcours européen des Lensois.

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Trente ans plus tard, les deux équipes vont donc se retrouver dans un contexte différent. Le Racing effectue son retour en Ligue des champions, tandis que le Slavia s’apprête à disputer une nouvelle campagne européenne au plus haut niveau.

Le Slavia Prague arrive avec le plein de confiance

Les Lensois devront aussi se méfier de la dynamique actuelle du club tchèque. Le Slavia Prague est toujours invaincu cette saison en match officiel et occupe la première place de son championnat après sept journées, avec 17 points.

Les hommes de Jindřich Trpišovský viennent notamment de s’imposer 4-0 contre le Zbrojovka Brno. Tomas Chory a inscrit un doublé, tandis qu’Ayaosi et Jurasek ont également participé au large succès pragois. Une semaine auparavant, le Slavia avait déjà remporté le derby face au Sparta Prague (3-0). Le club tchèque compte désormais cinq victoires et deux matches nuls en championnat, avec 21 buts marqués pour seulement cinq encaissés. Une dynamique solide avant de retrouver la Ligue des champions.

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Le RC Lens, de son côté, reste sur une défaite à domicile contre Lorient (0-1) en Ligue 1. Pour leur retour dans la compétition européenne, les Sang et Or devront donc retrouver rapidement leurs repères afin de lancer leur campagne sur la pelouse du Slavia Prague.