Accueil - Mercato RC Lens - RC Lens : Dino Toppmöller raconte les coulisses de son départ

Dino Toppmöller a expliqué les raisons de son départ du RC Lens après seulement six matchs officiels. L’ancien entraîneur lensois affirme avoir refusé de se séparer de son adjoint Nelson Morgado, malgré la demande de la direction artésienne, une position qui a conduit à la fin de son aventure.

RC Lens : Pourquoi Dino Toppmöller a-t-il quitté le club ?

Selon les propos de Dino Toppmöller rapportés dans le podcast Spielmacher, la rupture avec le RC Lens est intervenue après une réunion avec le directeur sportif Jean-Louis Leca et le directeur général Benjamin Parrot. Les dirigeants lui auraient annoncé leur volonté de se séparer de Nelson Morgado, son fidèle adjoint, quelques jours autour du match nul concédé au Mans (2-2).

Toppmöller explique avoir été surpris par cette demande. « J’étais abasourdi », raconte-t-il, estimant qu’il n’était pas justifié d’écarter un membre de son staff qui, selon lui, « n’avait rien fait d’extraordinaire ». L’entraîneur allemand reconnaît que Morgado avait pu avoir des échanges tendus avec certaines personnes du staff, mais assure ne pas avoir constaté de comportement suffisamment grave pour justifier son départ.

À voir

OM : la blessure de Derek Cornelius ouvre une porte à Bamo Meïté

Lire aussi : RC Lens : Cahuzac entraîneur par intérim, Pélissier cité pour la suite

La direction aurait alors demandé à Toppmöller d’accepter cette séparation. Le technicien allemand a refusé et assumé les conséquences de sa décision, mettant ainsi un terme à son passage sur le banc lensois avec ses deux adjoints.

Pourquoi Toppmöller a-t-il refusé de se séparer de Morgado ?

Dino Toppmöller considère que la situation ne justifiait pas l’éviction de son collaborateur. « Si j’avais constaté une faute grave, je n’aurais évidemment pas pu la tolérer. Mais ce n’était tout simplement pas le cas », explique-t-il dans le podcast. Pour lui, abandonner Morgado aurait également signifié renoncer à une valeur importante dans sa manière de travailler. « Pour moi, il était hors de question d’envisager de me séparer de quelqu’un qui n’avait rien fait d’inhabituel », poursuit l’ancien entraîneur de l’Eintracht Francfort. Il assure avoir préféré perdre son poste plutôt que d’accepter une décision avec laquelle il était en désaccord.

Cette version rejoint les explications données par le RC Lens après la séparation. Benjamin Parrot avait évoqué, lors d’une conférence de presse, des difficultés entre « un groupe lensois, français » et un staff plus international ». Le dirigeant avait expliqué que les deux composantes devaient pouvoir travailler ensemble, mais que « là où on imaginait des ponts, il y a eu des murs qui se sont créés ».

Dino Toppmöller garde-t-il un bon souvenir du RC Lens ?

Malgré une aventure limitée à six rencontres, Dino Toppmöller assure conserver une image positive de son passage en Artois. Il rappelle notamment les bons résultats obtenus au début de son mandat, avec le succès contre le Paris Saint-Germain en Supercoupe et la victoire à l’extérieur contre le Slavia Prague en Ligue des champions.

À voir

PSG : Joao Félix, Luis Campos prépare un transfert à 30M€

Lire aussi : RC Lens : Dino Topmöller lance un message fort à sa direction

Lire aussi : RC Lens : Yannick Cahuzac prévient, « je n’ai encore pas le package »

L’entraîneur allemand explique également avoir rapidement apprécié son environnement. « Les résultats étaient bons, l’ambiance était bonne. J’ai tout de suite accroché avec les supporters », confie-t-il, regrettant de quitter un groupe dans lequel il avait déjà créé des liens avec plusieurs joueurs. Désormais sans club, Toppmöller ne souhaite pas s’éloigner durablement des bancs. « Je n’ai pas besoin d’un an de pause maintenant », affirme-t-il, et entend tirer les enseignements de cette expérience pour la suite de sa carrière.

À voir

ASSE: Ian Cathro avec une forte mobilisation contre Rodez