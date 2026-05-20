Mercato FC Nantes : Officiel, un nouveau crack a signé

La direction du FC Nantes blinde une nouvelle pépite. Alexis Mirbach a paraphé un nouveau bail.

Mercato FC Nantes : Alexis Mirbach reste Nantais

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Le chantier démarre déjà au FC Nantes. Relégués en Ligue 2 après une saison catastrophique, les Canaris lancent leur reconstruction avec une nouvelle décision forte : la prolongation d’Alexis Mirbach jusqu’en 2030.

Le FC Nantes a vécu un exercice cauchemardesque. Bilan : 17e place au classement, 23 points pris en 33 matchs. Le match de la 34e journée face à Toulouse est arrêté après les incidents intervenus dès la 22e minute. Désormais, Nantes doit rebâtir. L’objectif est de retrouver l’élite à la fin de la saison prochaine, si possible avec un titre de champion de Ligue 2 au bout.

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Certains dossiers sont en train d’être bouclés. Alexis Mirbach devient l’un des premiers visages du nouveau projet nantais. Le gardien de 20 ans poursuit son aventure chez les Jaune et Vert. Troisième dans la hiérarchie derrière Anthony Lopes et Patrik Carlgren cette saison, il profite aussi du flou autour de l’avenir des deux portiers expérimentés.

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Arrivé l’été dernier en provenance du FC Metz, Mirbach vient donc de prolonger son contrat jusqu’en 2030. Un choix qui confirme la volonté du FC Nantes de miser sur la jeunesse pour préparer son renouveau.