PSG-Arsenal : Grosse inquiétude autour de Zaïre-Emery !

Moins de deux semaines avant la finale PSG-Arsenal en Ligue des champions, une inquiétude autour de Warren Zaïre-Emery émerge. Le retour des cadres menace son statut de titulaire.

PSG : Achraf Hakimi de retour, Warren Zaïre-Emery sacrifié ?

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La saison n’est pas encore terminée pour le Paris Saint-Germain ! Le Champion de France en titre est en pleine préparation pour sa finale de Ligue des champions face à Arsenal. Les Parisiens rêvent d’un deuxième sacre européen consécutif. Surtout qu’ils commencent à récupérer des renforts avant ce choc prévu le 30 mai à Budapest.

L’Equipe annonce le retour imminent d’Achraf Hakimi à l’entraînement collectif. Le latéral droit marocain se remet de sa blessure à la cuisse, survenue lors de la demi-finale aller de C1 face au Bayern Munich (5-4). Son retour provoque cependant une question tactique. Quelle place occupera désormais Warren Zaïre-Emery dans le onze de Luis Enrique ?

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Cette saison, le Titi parisien a changé de dimension. Il a rayonné par sa polyvalence, passant du milieu de terrain au poste de latéral droit. Il a notamment muselé Luis Diaz à Munich. Luis Enrique n’a jamais tari d’éloges à son égard, qualifiant sa présence de « privilège » pour l’équipe.

Luis Enrique se prépare à faire un choix fort

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Le retour conjugué d’Achraf Hakimi et de Fabian Ruiz au milieu pourrait cependant pousser l’international français sur le banc de touche. L’entraîneur du Paris SG excelle dans la gestion de son groupe. Même si le déclassement de Zaïre-Emery serait un choix fort.

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Le milieu de terrain, par son activité et son impact physique, est devenu l’âme de cette formation. Luis Enrique devra donc réussir un tour de passe-passe tactique pour éviter briser la dynamique d’un joueur qui a tout prouvé cette année. Sa composition lors du choc PSG-Arsenal sera scrutée de très près.