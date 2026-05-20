Mercato : Coup de théâtre, l’AS Monaco veut doubler l’OM et l’OL

L’AS Monaco s’active déjà en coulisses pour renforcer son entrejeu lors du prochain mercato estival. Selon le journaliste Kazu Kakiuchi, le club princier suit de près Hidemasa Morita, également convoité par l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille.

Mercato AS Monaco : Hidemasa Morita attire le Rocher

La suite après cette publicité

Réputé pour sa qualité de relance et sa capacité à faire progresser le ballon sous pression, Hidemasa Morita s’est imposé cette saison parmi les milieux les plus réguliers du championnat portugais. À 31 ans, le milieu de terrain sort encore d’une saison solide au Portugal avec 31 matchs disputés, 1 but et 4 passes décisives en Liga Portugal.

Lire aussi : Mercato Monaco : Coup dur ! Le Barça fait vaciller le Rocher

En fin de contrat avec le Sporting CP au 30 juin, l’international japonais représente une opportunité particulièrement attractive sur le marché. Arrivé au Sporting CP en 2022, Hidemasa Morita a officialisé son départ à travers un message publié sur ses réseaux sociaux. Son profil suscite désormais l’intérêt de plusieurs formations européennes. L’AS Monaco apprécie particulièrement son profil de milieu organisateur.

La concurrence s’intensifie autour du crack Japonais

La suite après cette publicité

Mais le dossier s’annonce déjà très disputé. En France, l’OL et l’OM surveillent attentivement sa situation depuis plusieurs semaines. En Angleterre, la Premier League lorgne le milieu central nippon. Leeds United aurait même avancé dans les discussions avec le joueur. Brighton et Aston Villa restent également attentifs à l’évolution du dossier.

Lire la suite sur l’AS Monaco :

Mercato AS Monaco : Le Rocher tente un double coup

À voir

PSG-Arsenal : Mikel Arteta a un plan secret contre Paris

Mercato : L’AS Monaco dégoûte le PSG pour un crack portugais

Fort de ses 40 sélections et six buts avec le Japon et de son expérience en Ligue des champions avec le Sporting CP, Hidemasa Morita dispose aujourd’hui d’une belle cote sur le marché européen. Estimé à 9 millions d’euros par Transfermarkt, il pourrait quitter Lisbonne sans indemnité de transfert.