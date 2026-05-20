PSG-Arsenal : Mikel Arteta a un plan secret contre Paris

La finale de Ligue des champions opposant le PSG à Arsenal sera une bataille de très haut niveau, où chaque détail comptera. Mikel Arteta a d’ailleurs un plan précis pour écœurer les Parisiens.

Mikel Arteta, sa stratégie contre le PSG dévoilée

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La finale de la Ligue des Champions aura le samedi 30 mai à Budapest. Cette confrontation entre le Paris Saint-Germain et Arsenal promet un spectacle inédit. Il s’agit en effet de la première finale européenne entre deux champions nationaux depuis six ans. Le PSG a remporté son 14e titre en Ligue 1. Tandis que les Gunners viennent d’être champion de Premier League grâce au faux pas de Manchester City.

Mikel Arteta et ses hommes sont logiquement portés par cette dynamique victorieuse en Angleterre. Ils affichent une confiance absolue. Les Gunners estiment posséder toutes les cartes en main pour venir à bout de l’ogre parisien. Le compte Toucheline le confirme, l’entraîneur d’Arsenal a déjà élaboré une stratégie tactique très précise pour ce grand rendez-vous européen.

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Mikel Arteta est conscient que son bloc défensif pourrait paraître vulnérable face à la puissance offensive du Paris SG. Le coach d’Arsenal mise donc sur un plan de jeu visant à neutraliser les forces collectives du club de la capitale. En verrouillant sans doute les espaces et en imposant son rythme.

Une fête géante après la finale de Ligue des champions

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Le technicien espagnol espère en tout cas compenser les carences individuelles de son arrière-garde. La pression grimpe à l’approche de ce choc Arsenal-PSG. Mikel Arteta sait qu’une telle opportunité de marquer l’histoire du football ne se présente qu’une fois. Les Gunners ont faim de doublé. Ils ont prévu de marquer le coup.

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La direction d’Arsenal aurait prévu de célébrer son titre national dans les rues de la capitale britannique le 31 mai. Soit au lendemain de la finale face au Paris SG. Ce timing témoigne de la confiance des Gunners en cette fin de saison.