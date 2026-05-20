Grand ménage à l’OM : Cinq nouveaux départs actés !

Avant de commencer à recruter, la direction de l’OM doit d’abord dégraisser son effectif cet été. Après Benjamin Pavard, cinq départs supplémentaires se précisent à Marseille.

Mercato OM : L’opération dégraissage s’intensifie

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La révolution est en marche à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen, confronté à des exigences économiques pressantes, s’apprête à faire le ménage au sein de son effectif. Plusieurs départs sont déjà entérinés, à commencer par celui de Benjamin Pavard. L’international tricolore ne rester pas à l’OM à l’issue de son prêt.

Il a lui-même officialisé son départ de la Canebière. Le défenseur polyvalent va retourner à l’Inter Milan, son club propriétaire. Le processus de dégraissage ne s’arrête pas là. Foot Mercato assure que Leonardo Balerdi, Nayef Aguerd, Pierre-Emile Hojbjerg, Quinten Timber et Amine Gouiri figurent désormais sur la liste des candidats au départ.

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Ces potentiels partants confirment une chose. La nouvelle direction, conduite par Stéphane Richard, ne compte pas perdre de temps pour entamer un nouveau cycle à Marseille. Les décisions sont tranchées et parfois brutales dans le but d’assainir les finances du club qui sont dans le rouge.

Balerdi, Aguerd, Hojbjerg , Timber et Gouiri poussés vers la sortie

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Nayef Aguerd est sans doute la surprise sur cette short-list. Car le défenseur marocain a apporté satisfaction à l’OM, disputant 25 rencontres cette saison. Ses soucis physiques ont sans doute insufflé le doute à la direction marseillaise qui tenterait de se débarrasser de lui au plus vite. Même son de cloche pour Amine Gouri, freiné par des blessures.

🚨Leonardo Balerdi 🇦🇷, Nayef Aguerd 🇲🇦, Pierre-Emile Højbjerg 🇩🇰, Quinten Timber 🇳🇱 et Amine Gouiri 🇩🇿 pourraient quitter l’OM !!!



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Quant à Leonardo Balerdi, il conserve jusqu’ici une belle côte sur le marché des transferts. L’Atlético Madrid, la Juventus Turin et l’AS Rome insistent pour son transfert. Une offre conséquente devrait aussi suffire à l’OM pour céder Pierre-Emile Hojbjerg lors de ce mercato.

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Enfin, Quinten Timber vit lui aussi ses dernières semaines. Six mois son arrivée, le milieu néerlandais se rapproche de la sortie. L’OM comptait initialement sur lui pour la saison à venir. Mais la tendance a complètement changé. L’Olympique de Marseille serait prêt le vendre face aux intérêts venus de l’Angleterre. Aston Villa et Crystal Palace sont à l’affût.