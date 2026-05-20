Mercato : le Stade Rennais déchire trois offres XXL  

Trois clubs européens foncent sur un serial buteur du Stade Rennais pour le prochain mercato estival. Les dirigeants rennais disent non au départ de leur pépite.

Mercato Stade Rennais : Rude bataille pour Esteban Lepaul

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Esteban Lepaul croule sous les offres. Auteur d’une saison XXL avec le Stade Rennais, l’attaquant français attire désormais plusieurs clubs étrangers prêts à passer à l’action durant le mercato estival. Benfica, l’Atlético de Madrid et même Côme surveillent de très près sa situation. Rennes va devoir résister.

Avec 21 buts inscrits en Ligue 1, Esteban Lepaul s’est imposé comme l’un des grands visages de la saison. L’ancien attaquant du SCO d’Angers est inarrêtable en Bretagne. Des prétendants se bousculent donc pour le déloger de Rennes lors du prochain marché des transferts.

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Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le Stade Rennais, Esteban Lepaul reste solidement lié au club breton. Pourtant, plusieurs formations européennes se tiendraient prêtes à profiter de la moindre ouverture cet été. Benfica et l’Atlético de Madrid suivent déjà le dossier depuis plusieurs mois, selon L’Équipe.

Et un troisième candidat s’est ajouté à la liste. Le Côme de Cesc Fabregas avance aussi ses pions. Cinquième de Serie A, le club italien disputera la Ligue Europa la saison prochaine et veut renforcer son secteur offensif avec des profils capables de faire trembler les filets.

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Du côté du joueur, aucune porte ne serait fermée. Son entourage regarderait avec intérêt l’idée d’un nouveau défi hors de France, même si rester à Rennes pour découvrir une première campagne européenne conserve un vrai attrait. Pour le moment, les dirigeants rennais ne sont pas vendeurs. Ils refusent de laisser partir leur gâchette offensive.