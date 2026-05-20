Mercato : Lorenzi en route pour l’OM, un nouvel indice tombe

Grégory Lorenzi, excepté un rebondissement de dernière minute, va prendre la direction sportive de l’OM. Une action du dirigeant brestois confirme d’ailleurs sa future arrivée à Marseille.

Grégory Lorenzi attendu dans les tribunes du choc OM-Nantes

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L’Olympique de Marseille a identifié le profil idéal pour succéder à Medhi Benatia. Le dirigeant marocain a pris sa décision. Il quittera le poste directeur de l’OM au terme d’un exercice éprouvant. Son départ étant acté, la direction phocéenne a jeté son dévolu sur Grégory Lorenzi pour le remplacer. Un accord aurait déjà été conclu entre les différentes parties.

Grégory Lorenzi, reconnu pour son travail exceptionnel au Stade Brestois, a accepté de relever le challenge marseillais. Il ne reste plus que quelques détails à régler avant son officialisation. Sa capacité à bâtir des projets compétitifs avec des ressources limitées a convaincu Stéphane Richard. Le nouveau boss de l’OM voit en lui l’architecte parfait pour entamer ce nouveau chapitre.

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Un indice supplémentaire confirme cette tendance. L’OM croise le fer avec le FC Nantes ce mercredi en finale du Challenge Espoirs. Le Phocéen assure que Grégory Lorenzi sera bel et bien présent dans les tribunes du stade Marcel Saupi pour ce choc des espoirs. Cette immersion immédiate dans la vie du club valide son intégration prochaine à l’Olympique de Marseille.

Un imbroglio à régler avec l’OGC Nice

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Ce dossier comporte tout de même un imbroglio juridique avec l’OGC Nice. Le dirigeant corse s’était engagé auprès des Aiglons avant de privilégier le projet OM. Cette volte-face provoque l’ire des Niçois. Ceux-ci comptent porter l’affaire devant les tribunaux.

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Une clause protège toutefois l’OM et Grégory Lorenzi. Son engagement avec le rival auréen volera définitivement en éclats si les hommes de Claude Puel descendent en Ligue 2. Ce scénario libérerait totalement le futur directeur sportif de l’Olymique de Marseille.