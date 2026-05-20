ASSE : Un gros tacle glissé à Kilmer Sports Ventures

Kilmer Sports Ventures (KSV) est critiqué pour l’échec de la montée directe de l’équipe de l’ASSE en Ligue 1.

ASSE : Les barrages pour tenter de monter en Ligue 1

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Reléguée en Ligue 2, après seulement une saison en Ligue 1, l’ASSE visait la remontée immédiate dans l’élite. Mais elle est passée à côté de son objectif. L’équipe de Philippe Montanier a fini à la 3e place de Ligue 2 et doit passer par les barrages pour tenter de retrouver la Ligue 1.

Elle affrontera l’OGC Nice, le 26 mai (aller) au stade Geoffroy-Guichard et le 29 mai (retour) à l’Allianz Riviera. Les Verts ont donc une seconde opportunité pour atteindre leur but.

L’ASSE 3e de L2 : Molina voit cela comme un gros échec

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Néanmoins, la Direction du club stéphanois est sévèrement critiquée par Romain Molina. Il estime que le résultat de l’équipe n’est pas à la hauteur des attentes et des investissements.

Cette saison, le groupe canadien a investi près de 25 millions d’euros dans le recrutement.

De plus, l’AS Saint-Etienne, dont le budget est estimé à 35 millions d’euros, possédait de loin la plus importante prévision de Ligue 2. Mais elle a été dominée sur le terrain par l’ESTAC et Le Mans FC, les deux clubs promus directement en Ligue 1.

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Selon le journaliste, c’est un gros échec de la part de Kilmer Sports Ventures. « Avec un budget pareil, ne pas terminer dans les deux premiers, c’est comme si le PSG terminait troisième de Ligue 1 », a-t-il glissé dans une vidéo.

Romain Molina tacle Ivan Gazidis

Pour Romain Molina, la gestion du nouveau président de l’ASSE, Ivan Gazidis, n’est pas forcément la bonne, alors qu’il possède une énorme expérience à Arsenal et à l’AC Milan. « Ce n’est pas parce que tu as été Arsenal à un moment donné que tu vas réussir de partout », tacle-t-il, tout en pointant une Direction « déconnectée ».

Le constat du confrère est clair, l’équipe stéphanoise n’a pas évolué sur le plan des résultats, depuis l’arrivée de KSV aux commandes, début juin 2024. « Les problèmes qu’on avait à l’AS Saint-Etienne au moment du rachat, on les a encore quasiment deux ans après », estime-t-il.

Saint-Etienne n’a pas profité du soutien de ses supporters

Le bilan des Verts à l’issue de la saison régulière est de 18 victoires, 6 nuls et 10 défaites. Ils ont cependant concédé 4 défaites et 2 nuls à domicile. Ils ont pourtant bénéficié d’un énorme soutien de leurs supporters à Geoffroy-Guichard.

Ils n’ont pas été capables de capitaliser la ferveur du public stéphanois en un véritable avantage pour dominer le championnat. « Tu joues à Geoffroy Guichard qui, normalement, devrait te donner un avantage incroyable et unique en deuxième division française », regrette Romain Molina.

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