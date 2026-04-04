Stade Rennais : Bonne nouvelle pour le derby à Brest !

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Le Stade Rennais reçoit un souffle nouveau à l’heure d’affronter le Stade Brestois. Son maître à jouer Sebastian Szymanski est bel et bien prêt.
Stade Rennais : Szymanski est bien apte pour le derby
Le Stade Rennais peut souffler. Malgré une fenêtre internationale épuisante, Sebastian Szymanski sera bien présent à Brest. Le Polonais, véritable métronome, apporte ce grain de génie capable d’ouvrir une porte verrouillée. Franck Haise l’avait dit : prudence. Finalement, c’est confiance.
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Et ce retour change clairement le décor. Dans un match souvent étroit, la précision du meneur peut devenir l’arme qui fait la différence, surtout face à un Brest sûr de ses forces à domicile. Autre bonne nouvelle : la charnière Seidu–Aït Boudlal est confirmée, gage de continuité et de solidité.
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Rennes, parfois brouillon hors de ses bases, dispose enfin d’une colonne vertébrale identifiable. Cette stabilité offre un cadre stratégique clair : densifier, patienter, puis frapper en transition. Haise le sait, ce derby se gagnera dans la maîtrise et son groupe semble enfin taillé pour l’assumer.