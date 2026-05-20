ASSE : Barrages, le match retour décisif à huis clos à Nice

L’OGC Nice jouera son match contre l’ASSE à huis clos, lors du barrage retour. C’est la décision rendue ce mercredi par la Commission de discipline de la LFP.

Le barrage retour OGC Nice-ASSE à huis clos !

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L’OGC Nice jouera sans ses supporters à l’Allianz Riviera, le vendredi 29 mai, lors du match retour des barrages pour le maintien, contre l’ASSE. Ils sont sanctionnés d’un huis clos total par la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP).

« Comportement des supporters de l’OGC Nice : usage et jet d’engins pyrotechniques, envahissement de terrain et dégradations au coup de sifflet final. Deux matchs à huis clos total et un match avec sursis du stade de l’Allianz Riviera. Cette sanction s’applique immédiatement », a comumuniqué la LFP.

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Réunie ce lundi 18 mai dernier, la Commission de Discipline de la LFP avait décidé de convoquer les responsables de club azuréen, suite aux incidents liés à la rencontre OGC Nice – FC Metz (0-0), dimanche 17 mai 2026, comptant pour la 34e et dernière journée de Ligue 1.

Compte tenu de l’urgence et afin d’assurer le bon déroulement des compétitions, la Commission de Discipline de la LFP avait décidé de statuer sur ce dossier lors de sa réunion de ce mercredi 20 mai 2026. En effet, les supporters des Aiglons avaient envahi le stade pour manifester leur mécontentement à l’encontre de leur équipe. Ils avaient également fait usage de fumigènes.

Wahi suspendu à Saint-Etienne, huis clos à Nice, le Gym mal embarqué

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Pour rappel, le Gym a terminé à la 16e place de Ligue 1 à l’issue de la 34e journée du championnat. Pour assurer son maintien dans l’élite, l’équipe de Claude Puel doit passer par les barrages contre l’AS Saint-Etienne.

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Cependant, les nouvelles ne s’annoncent pas bonnes pour les Niçois avec ce match décisif à huis clos total. Surtout qu’ils ne pourront déjà pas compter sur leur meilleur buteur Elye Wahi lors du match aller à Geoffroy-Guichard, le mardi 26 mai. Il est suspendu pour accumulation de cartons jaunes.