Mercato : Avant Habib Beye, un départ surprise secoue l’OM !

Les mouvements s’enchainent à l’OM. Alors que l’entraîneur Habib Beye est plus que jamais sur la sellette, la direction phocéenne vient d’acter un départ au sein du staff médical. Damien Monnot va s’en aller.

Mercato : En attendant Habib Beye, Damien Monnot quitte l’OM

La suite après cette publicité

Habib Beye vit sans doute ses derniers moments sur le banc l’Olympique de Marseille. L’entraîneur franco-sénégalais a été incapable de décrocher un ticket pour la prochaine Ligue des champions. Sans parler de l’élimination brutale subie en Coupe de France. Ces échecs ont visiblement scellé son sort.

Lire aussi : Mercato OM : Habib Beye vers une prolongation surprise ?

Et ce n’est pas la qualification en Ligue Europa qui suffira à le maintenir à l’OM. Les premières secousses se font déjà ressentir en interne. Habib Beye et ses adjoints semblent promis à un départ inéluctable. Pendant ce temps, le premier mouvement a été acté au sein du staff médical. Le docteur Damien Monnot a en effet quitté ses fonctions d’un commun accord avec le club, annonce La Provence.

Lire la suite sur l’OM :

Surprise à l’OM : Première opposition au départ de Beye !

À voir

Mercato OL : Tolisso répond à l’intérêt de la Premier League

Coup de théâtre à l’OM : Habib Beye trouve un nouveau club

Il avait rejoint le navire OM à l’été 2025 en provenance du LOSC. Damien Monnot a cependant une année particulièrement éprouvante. Il a dû composer avec une épidémie de blessures, touchant des cadres comme Geoffrey Kondogbia, Amine Gouiri ou encore Facundo Medina. Son départ, même s’il n’est pas encore officiel, annonce de grands bouleversements à l’OM. Il n’est sans doute que le premier d’un chapitre mouvementé.