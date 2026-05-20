Mercato FC Nantes :  Le premier départ de l’été est officialisé

Rémy Cabella annonce son départ du FC Nantes. Le crack français va faire son retour dans son club en Grèce.

Mercato FC Nantes : Rémy Cabella quitte Nantes

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Le rideau tombe sur une saison cauchemardesque au FC Nantes. Les Jaune et Vert sont descendus en Ligue 2 après un exercice catastrophique. Bilan : 20 défaites en 33 matchs. Le FC Nantes voit déjà plusieurs joueurs quitter le navire. Parmi eux, Rémy Cabella, arrivé cet hiver avec l’espoir de relancer une équipe à la dérive.

Le crack français n’aura pas permis au FCN de réussir l’opération maintien. Son bilan reste modeste. Deux buts seulement, dont un face à son ancien club, l’Olympique de Marseille. L’international français plie ses bagages. Prêté par l’Olympiakos, Cabella va désormais retrouver la Grèce.

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Avant son départ, il a tenu à adresser un message aux supporters nantais ainsi qu’au vestiaire, via son compte Instagram. « Triste de ne pas avoir réussi à se maintenir. Ce n’était pas facile, mais on s’est battu. Merci à tous ceux qui ont cru en nous et nous ont soutenus jusqu’au bout. », a-t-il écrit.

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Il faut noter que malgré la relégation, le patron du FCN, Waldemar Kita réussit certains coups. Déjà deux joueurs ont paraphé de nouveaux contrats. Il s’agit d’Alexis Mirbach et de Frédéric Guilbert, preuve que le chantier de reconstruction du FC Nantes a déjà commencé.