Barrages ASSE-Nice : Sans les internationaux des 2 équipes ?

Les matchs de barrages entre l’ASSE et l’OGC Nice pourraient se disputer sans les internationaux. Ils sont autorisés à rejoindre leur club à partir du 25 mai, pour la Coupe du monde.

Pas de dérogation de la FIFA pour les internationaux de l’ASSE et Nice

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L’ASSE affrontera l’OGC Nice, les 26 mai et 29 mai, dans le cadre des barrages, respectivement pour la montée et le maintien en Ligue 1. Ces deux rencontres étaient initialement programmées les 21 et 24 mai, mais elles ont été reportées, en raison de la finale de la coupe de France, opposant les Niçois au RC Lens, le vendredi 22 mai.

Cependant, les nouvelles dates des barrages posent un problème, puisque la FIFA autorise tous les internationaux à rejoindre leur sélection respective, à partir du 25 mai. Sauf ceux engagés en Ligue Conférence (Crystal Palace-Rayo Vallecano) et en Ligue des champions (PSG-Arsenal). Ceux finales se disputent respectivement les 27 mai et 30 mai.

Les internationaux de l’AS Saint-Etienne et ceux du Gym ne sont donc pas concernés par cette exception de l’instance mondiale du football. La Fédération Française de Football (FFF) et la Ligue de Football Professionnel (LFP) ont ainsi saisi la FIFA pour accorder une dérogation aux Stéphanois et Niçois concernés. Mais elle a opposé un refus selon Ouest-France.

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Le seul recours qui reste aux deux clubs, c’est la négociation. Ils devront trouver un arrangement avec les sélections des joueurs convoqués pour la Coupe du monde 2026, afin qu’ils rejoignent leur sélection après le 29 mai. Sans accord, l’ASSE et Nice n’auront pas les moyens légaux de les retenir.

Qui sont les joueurs concernés ?

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À l’AS Saint-Etienne, Ben Old est sélectionné avec la Nouvelle-Zélande pour le Mondial qui débute le 11 juin aux Etats-Unis, Canada et Mexique. Augustine Boakye et Ebenezer Annan sont aussi concernés. Ils sont sur une liste élargie du Ghana pour un match amical face au Mexique le 22 mai.

Cependant, l’ailier et le défenseur latéral étaient présents à l’entraînement ce mardi, d’après Peuple-Vert. D’aileurs, Boakye ne sera pas du voyage face au Mexique selon le journaliste ghanéen Yaw Caleb.

À l’OGC Nice, six joueurs sont concernés : Elye Wahi (Côte d’Ivoire), Yehvann Diouf et Antoine Mendy (Sénégal), Hicham Boudaoui (Algérie), Kojo Peprah Oppong (Ghana) ou encore Ali Abdi (Tunisie).

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Ce serait évidemment une catastrophe pour les Aiglons si ces joueurs, et non des moindres, sont tous absents. Notons que Wahi, le meilleur buteur du club azuréen, est suspendu pour le barrage aller.