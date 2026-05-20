Mercato OL : Tolisso répond à l’intérêt de la Premier League

A un an de la fin de son contrat l’OL, son club formateur, Corentin Tolisso fait une annonce sur son avenir à Lyon.

OL : Corentin Tolisso réalise la meilleure saison de sa carrière

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Revenu à l’OL en juillet 2022, Corentin Tolisso a encore un an de contrat (jusqu’à fin juin 2027) avec le club rhodanien. Néanmoins, il souhaite prolonger son aventure à Lyon où il vient de boucler une saison réussie sur le plan individuel. C’est d’ailleurs la meilleure saison de sa carrière. Capitaine de l’équipe de Paulo Fonseca, il a été l’un des acteurs majeurs de la bonne saison des Gones, tant en Ligue Europa qu’en Ligue 1.

Il a été auteur de 11 buts et 4 passes décisives en championnat cette saison. En coupe d’Europe, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais a inscrit 4 buts en 7 matchs disputés. En coupe de France, il a délivré 2 passes décisives en 2 matchs. Son bilan est de 15 buts et 6 passes décisives en 39 matchs joués, toutes compétitions confondues.

Visé par Newcastle, Aston Villa et l’Atlético, Tolisso souhaite prolonger à Lyon

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Grâce à ces performances, Corentin Tolisso est sur les tablettes de Newcastle United FC et Aston Villa en Premier League, mais aussi de l’Atlético Madrid en Liga. Les Villans et les Colchoneros sont déjà qualifiés pour la Ligue des champions. Ce qui est un véritable atout pour attirer l’International Français (28 sélections).

Mais il ne semble pas tenté par une nouvelle aventure à l’étranger, après celle au Bayern Munich (2017-2022). Le joueur de 31 ans a déclaré vouloir prolonger son contrat à l’OL. Il a confié au quotidien Le Progrès, qu’il a « commencé à discuter avec le club », en vue d’une prolongation. « J’espère qu’on arrivera à se mettre d’accord », a-t-il glissé ensuite.

Mercato : Le capitaine de l’OL transféré en cas d’offre intéressante ?

Toutefois, il est possible que la Direction du club décide de transférer son capitaine cet été, en cas d’offre intéressante. Surtout que Lyon a besoin de liquidités pour renflouer ses finances. « On est sûr de rien à 100 % pour l’avenir », reconnaît le concerné.

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Pour rappel, Corentin Tolisso avait été vendu au club bavarois à 41,5 millions d’euros. Selon l’estimation de Transfermarkt, datant de décembre 2025, il est valorisé à 12 millions d’euros.