Mercato RC Lens : Grosse annonce d’un pilier lensois !

L’avenir de Saud Abdulhamid agite déjà le mercato du RC Lens. Auteur d’une saison convaincante sous les couleurs sang-et-or, le piston droit saoudien est sorti du silence après la démonstration lensoise sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (0-4).

Mercato RC Lens : Saud Abdulhamid entretient le suspense

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Prêté cette saison par l’AS Rome, Saud Abdulhamid pourrait bien poursuivre son aventure dans l’Artois. Le RC Lens dispose d’une option d’achat estimée à 3,5 millions d’euros pour conserver le joueur de 26 ans. Mais dans ce dossier, le club italien garde encore la main grâce à une contre-option intégrée dans l’accord entre les deux formations.

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Après la large victoire des Sang et Or face à l’OL, l’international saoudien a évoqué son avenir sans fermer aucune porte. Le piston droit s’est montré particulièrement clair sur son état d’esprit concernant la suite de sa carrière. « Je n’ai pas encore tous les détails. Si Lens veut et a besoin de moi, je suis prêt à donner tout ce que je peux. Et en même temps, la décision appartient à Rome et je suis prêt pour n’importe quel club. Que ce soit Rome ou Lens, je m’efforcerai à tout donner pour prouver ma valeur », a confié Abdulhamid dans des propos rapportés par Ouest France.

Lens attend la décision de l’AS Rome

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Après une première expérience peu convaincante en Serie A, Saud Abdulhamid a retrouvé du rythme et de la confiance au RC Lens. Le joueur saoudien s’est progressivement installé dans la rotation grâce à ses performances régulières et son apport offensif dans le couloir droit. En 30 matchs disputés cette saison, il a inscrit 3 buts et délivré 8 passes décisives.

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Lié à l’AS Rome jusqu’en 2028, Abdulhamid reste au cœur des discussions entre les deux clubs. Valorisé à 5 millions d’euros par Transfermarkt, le piston droit pourrait disputer face à l’OGC Nice son dernier match avec les Sang et Or avant que son avenir ne soit définitivement tranché.