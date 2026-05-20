Coup de théâtre à l’OM : Benatia prêt à trahir Marseille !

Son annonce surprend de nombreux supporters marseillais. Medhi Benatia a fraichement quitté l’OM et s’est dit prêt à rejoindre le rival parisien.

Mercato OM : Medhi Benatia prêt à intégrer le Paris Saint-Germain

La suite après cette publicité

Une page se ferme à l’Olympique de Marseille. Medhi Benatia n’est plus le directeur sportif du club. Il a fait ses valises dimanche dernier, à l’issue de victoire face au Stade Rennais (3-1). Le dirigeant marocain laisse un poste vacant, qui sera certainement occupé par Grégory Lorenzi.

Les négociations pour finaliser son arrivée se poursuivent. Pendant ce temps, l’ancien bras droit de Pablo Longoria multiplie les déclarations qui laissent laisser un goût amer aux supporters phocéens. Ces derniers étant déjà échaudés par son bilan contrasté.

À voir

Mercato ASSE : Un taulier de Rodez visé par Saint-Etienne

Lire aussi : ‎OM : Incroyable aveu de Benatia sur son échec

Medhi Benatia a en effet tenu des propos qui ont fait l’effet d’une bombe durant l’émission The Bridge animée par Aurélien Tchouaméni. L’ex-directeur sportif de l’OM s’est dit prêt à intégrer le Paris Saint-Germain à l’avenir. Il a même affiché son admiration pour Nasser Al-Khelaïfi.

Un crève-cœur pour les supporters de l’Olympique de Marseille

La suite après cette publicité

« Si dans trois ou quatre ans, il y a un projet où Nasser a besoin de moi, pourquoi pas ? », a-t-il lancé. L’ancien défenseur central balaie toute notion de loyauté envers son club formateur. Il a même expliqué qu’il ne devait rien à personne.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato : Urgent ! L’OM annonce le départ de Medhi Benatia !

OM : Les mots forts de Medhi Benatia sur son départ

À voir

Mercato PSG : C’est presque fait pour Akliouche, son contrat fuite

Ces mots sont perçus comme une trahison pour une large partie de la communauté olympienne. Car s’il venait à rejoindre le rival Paris, Medhi Benatia signerait assurément un séisme médiatique.