Mercato Strasbourg : Fin d’aventure pour Valentin Barco



À seulement 21 ans, Valentin Barco quitte déjà Strasbourg après une saison marquante, symbole de l’ambition du Racing et des liens toujours plus étroits avec Chelsea.

Mercato : Barco s’en va, Strasbourg tourne une page

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La pépite argentine du RC Strasbourg, Valentin Barco, a annoncé ce lundi son départ du club. Dans un long message publié sur son compte Instagram, il a fait ses adieux : « Aujourd’hui, c’est à mon tour de dire au revoir à ce club auquel je suis arrivé avec impatience. En un an et demi j’ai passé de très bons moments (…) J’ai toujours tout laissé sur le terrain à chaque match pour ce maillot (…) Merci Strasbourg et beaucoup de succès pour la suite. ».

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Le milieu de 21 ans était l’un des hommes forts du Racing Club de Strasbourg cette saison et est l’une des raisons du joli parcours des Alsaciens en Conference League. Arrivé à l’été 2024, il était encore sous contrat pour 2029. Pressenti à Chelsea, Strasbourg devrait donc toucher une somme non négligeable en le vendant. Ces transferts du Racing vers Chelsea continuent donc, après son coéquipier Emanuel Emegha ou encore son ex-coach Liam Rosenior. Des mouvements réguliers entre les deux clubs qui partagent le même propriétaire, BlueCo.

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Notamment nommé parmi les meilleurs espoirs de la Ligue 1 aux trophées UNFP, Valentin Barco aura marqué la Meinau de son empreinte en étant un des leaders de l’équipe la plus jeune d’Europe. Cette équipe de Strasbourg qui, depuis 2 ans, joue un haut de tableau assumé en Ligue 1.