Mercato OM :  C’est confirmé, un serial buteur arrive

Les dirigeants de l’OM négocient le transfert d’un goleador néerlandais. Le joueur pourrait poser ses valises à Marseille si une offre alléchante est déposée sur la table des Anglais.

Mercato : L’OM cible un ailier de Premier League

Les dirigeants de l’OM explorent le marché anglais. Ils y cherchent activement un renfort offensif pour l’été prochain. Le club veut un ailier. Ce joueur devra être rapide, mais aussi décisif devant le but.

Selon les informations de Team Talk, Crysencio Summerville attire fortement le regard des recruteurs marseillais. Actuellement, l’ailier porte les couleurs de West Ham. Le Néerlandais réalise des performances remarquables cette saison. En 27 apparitions, il a fait trembler les filets à 7 reprises et a offert 4 passes décisives à ses partenaires.

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Crysencio Summerville est la priorité du club phocéen. Toutefois, l’opération s’annonce complexe car le joueur est lié aux Hammers jusqu’en juin 2029. Ce contrat de longue durée gonfle sa valeur marchande. Dès lors, les négociations pour son transfert s’annoncent difficiles pour l’état-major marseillais.

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Né à Rotterdam, Summerville injecterait une dose massive de vitesse et de créativité sur son flanc de prédilection. Il brille surtout lors des duels et dans les phases de transitions rapides. Ce style de jeu agressif épouse totalement la philosophie offensive que l’OM souhaite instaurer. Renforcer les ailes demeure une priorité pour le staff technique de Marseille. S’il rejoint la Canebière, Summerville pourrait bien devenir le nouvel atout de l’attaque marseillaise.