Mercato PSG : C’est confirmé, un milieu retourne à Paris !

C’est une information venue d’Italie qui secoue le mercato du PSG ces dernières heures. Le milieu portugais Renato Sanches est en passe de faire son retour au Paris Saint-Germain.

Mercato : Renato Sanches fait son retour au PSG

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Le Paris Saint-Germain reste concentré sur sa prochaine finale de Ligue des champions face à Arsenal. Les hommes de Luis Enrique espèrent remporter un deuxième sacre continental d’affilée. En attendant, les lignes bougent en coulisses. Plusieurs renforts sont attendus pour étoffer l’équipe cet été.

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Le Paris Saint-Germain s’apprête aussi à revoir des anciens visages. Certains indésirables, dispersés aux quatre coins du continent, vont en effet faire leur retour en cette fin de saison. C’est notamment le cas de Renato Sanches.

Panathinaikos ne lève pas son option d’achat

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Le milieu offensif portugais a passé l’intégralité de saison en prêt au Panathinaikos. Il a été auteur d’une réalisation et une passe décisive en 24 rencontres disputées. Des performances insuffisantes pour convaincre le club grec de le conserver.

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Le journaliste Nicolo Schira l’assure, Panathinaikos ne lèvera pas son option d’achat fixé à environ 10 millions d’euros. Résultat ? Renato Sanches va revenir au Paris SG cet été. Absent des plans de Luis Enrique, le joueur de 28 ans ne devrait pas s’attarder à Paris. Il sera certainement vendu lors de ce mercato d’été.