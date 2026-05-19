INFO Mercato : Le PSG brise un « rêve secret » de Man United

Manchester United s’apprête à transformer l’intérim de Michael Carrick en une nomination définitive au poste d’entraîneur principal. Avant d’arriver à cette décision, le club anglais a rêvé du coach du PSG. Explications.

Mercato PSG : Manchester United visait Luis Enrique avant Michael Carrick

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Le nouveau chapitre de Manchester United est officiellement lancé. Le club mancunien a trouvé un accord avec Michael Carrick pour un nouveau contrat courant jusqu’en juin 2028, avec une option d’une saison supplémentaire jusqu’en 2029. Arrivé sur le banc en qualité d’entraîneur intérimaire en janvier dernier après le départ de Ruben Amorim, l’ancien joueur des Red Devils a rapidement redonné de la stabilité à une équipe en difficulté.

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Ses résultats convaincants ont finalement poussé la direction de Man United à lui confier officiellement les rênes du club sur le long terme. Mais avant de confirmer Carrick en tant que manager en chef, la direction mancunienne nourrissait initialement un « rêve secret » : confier les rênes du club à Luis Enrique, l’actuel mentor du PSG, afin de lancer une nouvelle ère.

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« Écoutez, concernant Luis Enrique, je peux vous dire qu’il était le rêve secret de certaines personnes très, très importantes à Manchester United. Vers janvier-février, le club a donc sondé le terrain pour savoir s’il existait une chance de le recruter cet été.

Cela n’a pas été possible, car Luis Enrique est entièrement concentré sur le projet du Paris Saint-Germain », révèle Fabrizio Romano dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube. Le journaliste italien ajoute même que l’ancien coach du Barça devrait prochainement s’enraciner dans la capitale française.

Prolongation imminente pour Luis Enrique

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Le spécialiste mercato rapporte que les négociations entre la direction du Paris Saint-Germain et Luis Enrique sont très avancées pour une prolongation de contrat. Nommé en juillet 2023 en remplacement de Christophe Galtier, le technicien espagnol de 56 ans est actuellement lié jusqu’en juin 2027.

❤️💙✍🏼 Luis Enrique remains in very advanced talks with Paris Saint-Germain over new deal.



The agreement could be sealed soon after the Champions League final.



🎥 https://t.co/iaN7dpyajt pic.twitter.com/NH9Fwj6B6R — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2026

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Très satisfait de son travail, le club de la capitale veut le garder le plus longtemps possible en lui proposant un nouveau bail. Fabrizio Romano précise que l’accord pourrait être finalisé après la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal, le 30 mai prochain, à Budapest, en Hongrie. Selon plusieurs sources proches du dossier, Luis Enrique devrait prolonger jusqu’en juin 2030.

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« Luis Enrique poursuit des négociations très avancées avec le Paris Saint-Germain concernant un nouveau contrat. Un accord pourrait être conclu peu après la finale de la Ligue des champions », explique Fabrizio Romano.