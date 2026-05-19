INFO Mercato : Le Toulouse FC proche d’un joli coup à 0€ !

Le Toulouse FC avance déjà ses pions pour le prochain mercato estival. Selon les informations de Foot Mercato, les dirigeants toulousains sont tout proches de finaliser l’arrivée de Ismaïl Diallo, révélation de la saison en National.

Mercato Toulouse FC : Le Téfécé fonce sur Ismaïl Diallo

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Ismaïl Diallo sort d’une saison très remarquée avec Dijon. Recruté l’été dernier par le DFCO après sa formation au Paris FC, le latéral de 22 ans a pleinement participé au retour du club bourguignon au premier plan grâce à des performances régulières tout au long de l’exercice.

Le Franco-Sénégalais, capable de jouer à droite comme à gauche, a pris part à 24 matchs pour un total de 3 buts et 4 passes décisives. Ses performances ont rapidement éveillé l’intérêt de plusieurs clubs français et allemands. Lorient, Brest, Le Havre et Le Mans ont notamment suivi son évolution, mais le Toulouse FC aurait aujourd’hui une longueur d’avance dans ce dossier.

Un dossier presque bouclé

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En fin de contrat avec Dijon au mois de juin, Ismaïl Diallo représente une opportunité très intéressante sur le marché. Les dirigeants toulousains auraient quasiment trouvé un accord verbal avec le joueur pour une arrivée libre cet été. Cette piste correspond parfaitement à la stratégie du TFC, qui privilégie depuis plusieurs saisons les jeunes profils à fort potentiel.

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Avec les incertitudes autour de Warren Kamanzi, les discussions pour la prolongation de Djibril Sidibé et l’intérêt grandissant autour de Dayann Methalie, Toulouse souhaite renforcer ses couloirs défensifs. Polyvalent, prometteur et très convoité, Ismaïl Diallo pourrait rapidement devenir l’un des premiers renforts estivaux des Violets.