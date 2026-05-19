Al Nassr : Plus qu’une marche avant le Graal

La saison 2025-2026 arrive enfin à son terme, et ce dans plusieurs championnats. Mais en Arabie saoudite, il reste encore une journée ô combien importante. Le match du titre n’est plus qu’à 48 h de se dérouler et l’on se demande si CR7 et ses camarades arriveront à le décrocher.

À une victoire du titre

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Ce jeudi 21 mai, Al Nassr affronte Damac à 20 h, heure française. Les Jaunes et Bleus n’ont tout simplement plus le choix, la victoire est obligatoire pour être sacrés et récupérer le trophée tant attendu. Cristiano Ronaldo sera en mission pour la ville de Riyadh qui l’a accueilli. Par ailleurs, on risque d’assister à une rencontre très ouverte.

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Damac doit l’emporter pour être sauvé et ne pas descendre, c’est là tout l’enjeu de cette rencontre qui pourrait faire les affaires d’Al Hilal. En tout cas, le pire scénario pour Al Nassr serait de faire match nul ou de perdre et de voir Al Hilal devenir champion, après avoir réalisé une remontée exceptionnelle dans le dernier rush.

Tout peux arriver

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En tout cas, voilà quelques scénarios possibles : si Al Nassr gagne, ils seront champions quoi qu’il se passe. À l’inverse, si Al Nassr fait match nul ou perd, et que dans le même temps Al Hilal l’emporte, alors Al Hilal deviendra champion et Benzema soulèvera le titre pour la seconde fois, et cette fois avec une nouvelle équipe après son départ de Jeddah et d’Al Ittihad cet hiver.

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Officiel, Cristiano Ronaldo a signé avec Al Nassr pour 2 ans !!

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Mais si malgré la victoire de Damac, Al Hilal fait match nul ou subit une défaite, Al Nassr sera champion quoi qu’il arrive. CR7 et ses camarades ont leur destin en main. C’est à eux de désormais rendre fier tout un peuple qui attend depuis bien trop longtemps.