Mercato Monaco : Coup dur ! Le Barça fait vaciller le Rocher

L’AS Monaco pensait avoir sécurisé Ansu Fati pour la saison prochaine. Mais alors que le club princier se préparait à lever une option d’achat estimée à 11 millions d’euros, un retournement de situation vient ralentir les plans monégasques.

Mercato AS Monaco : Ansu Fati fait patienter le Rocher

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Auteur d’une fin de saison convaincante à Monaco avec 12 buts, Ansu Fati semblait se diriger vers une poursuite de l’aventure sur le Rocher. Ses prestations solides avaient séduit les dirigeants monégasques, décidés à envisager un transfert définitif dès cet été.

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Mais d’après Mundo Deportivo, le dossier marque désormais le pas. L’international espagnol n’a pas encore validé son accord final. Toujours lié au FC Barcelone jusqu’en 2028, le joueur de 23 ans garde l’espoir de s’imposer à nouveau en Catalogne.

Une attente qui complique les plans monégasques

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Ansu Fati aurait ainsi demandé du temps avant de trancher définitivement son avenir. Le joueur formé à la Masia souhaiterait connaître les intentions du Barça et d’Hansi Flick avant de prendre une décision finale. En interne, Barcelone cherche toujours des solutions offensives à moindre coût et le profil de Fati reste étudié. Du côté de Monaco, cette attente commence à ralentir la préparation du mercato.

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Le club princier reste néanmoins attentif à l’évolution du dossier, même si d’autres pistes offensives pourraient désormais être activées en cas d’échec définitif. Malgré cette incertitude, Ansu Fati garderait une image très positive de son passage en Principauté et n’écarterait pas totalement un retour sur le Rocher.