Ça bouge à l’OM : Feu vert pour l’arrivée d’un entraîneur !

Le nouveau président de l’OM accélère nettement pour la succession de Habib Beye. Il a visiblement trouvé le candidat numéro un pour occuper ce poste. Bruno Genesio vient de lâcher un indice positif aux Phocéens.

OM ou LOSC, Bruno Genesio annonce sa décision

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Qui va entraîner l’Olympique de Marseille la saison prochaine ? C’est la grande question qui agite la cité phocéenne ces derniers jours. Plusieurs candidats sont sur la ligne de départ. Christophe Galtier, Sergio Conceiçao ou encore Bruno Genesio sont cités pour remplacer Habib Beye.

Mais sachant que la direction de l’OM souhaite avoir un nouvel entraîneur le plus rapidement possible, il paraît compliqué de miser sur un technicien qui est actuellement en poste. C’est dans ce sens que la piste menant à Bruno Genesio se détache. Le technicien français de 59 ans présente l’avantage de bien connaitre la Ligue 1 et d’être libre de signer où bon lui semble.

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Son contrat avec le LOSC expire dans quelques semaines, le 30 juin prochain. Et sa décision semble irrévocable. RMC Sport rapporte que Bruno Genesio a rencontré Olivier Létang ce lundi afin de lui réitérer son souhait de quitter Lille. Ce choix est plutôt un bon signe pour l’OM qui s’active pour arracher sa signature au plus vite.

La voie se dégage pour l’Olympique de Marseille

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Ce refus de prolonger de Bruno Genesio laisse désormais le champ libre à l’Olympique de Marseille, désigné comme la destination favorite pour l’accueillir. Le nouveau président Stéphane Richard apprécie fortement son profil, car le natif de Lyon coche de nombreuses cases en interne.

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Son expérience du haut niveau et sa capacité à instaurer une discipline de fer sont des atouts considérables. Le président de l’OM aurait déjà entamé des négociations qui ne le laissent pas insensibles. Bruno Genesio attendrait tout de même d’obtenir quelques garanties économiques de la part de Marseille avant de s’engager.