Mercato FC Nantes : Accord conclu, un nouveau phénomène dit oui à Kita  

Les dirigeants du FC Nantes sont sur le point de blinder un autre crack. Tout est presque bouclé pour la prolongation du contrat d’un défenseur central.

Mercato FC Nantes : Un crack va prolonger son bail

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Le FC Nantes prépare l’avenir en Ligue 2. Les dirigeants nantais vont faire signer un nouveau contrat à Sékou Doucouré, leur jeune défenseur central. Formé au Paris Saint-Germain, le joueur est arrivé libre chez les Canaris à l’été 2024. En prolongeant cette pépite, le club verrouille une pièce importante pour sa reconstruction en deuxième division.

La direction du FC Nantes veut garder ses pépites pour tout rafler en Ligue 2 la saison prochaine. Après avoir sécurisé le gardien Alexis Mirbach puis le latéral Frédéric Guilbert, l’état-major du FC Nantes s’apprête donc à blinder Sékou Doucouré.

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À 21 ans, le solide roc a montré de très belles qualités cette saison. D’abord cantonné à l’équipe réserve en National 3, il a grignoté du temps de jeu à l’étage supérieur. Il compte aujourd’hui trois apparitions en Ligue 1. Sa progression constante l’a ainsi rapproché du groupe professionnel, jusqu’à fêter sa première titularisation contre Toulouse lors de l’ultime journée de championnat, un match malheureusement stoppé après 22 minutes de jeu.

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Le bail actuel du défenseur court jusqu’en 2027. D’après L’Équipe, une extension de deux années supplémentaires est sur le point d’être bouclée. Ce nouvel accord liera donc le joueur aux Canaris pour les trois prochaines saisons. Face au chantier de la relégation, le FC Nantes s’assure ainsi de conserver ses talents les plus prometteurs pour rebondir rapidement.