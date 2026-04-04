‎Mercato : Il recale l’OM après son départ du PSG‎‎‎

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Au moment où l’OM cherchait à écrire une nouvelle page de son projet en 2022, Christophe Galtier a choisi une voie surprenante : dire non à son club de cœur. Derrière ce refus, une tension intime, faite de timing raté, de responsabilités personnelles et d’un contexte post-PSG dont il n’est sorti qu’à son rythme.
Mercato OM : Galtier, un Marseillais face à un dilemme impossible
Lorsque Christophe Galtier quitte le PSG en 2022, nombreux sont ceux qui imaginent un retour évident à Marseille. Né dans la cité phocéenne, formé à l’OM, Galtier incarne cette culture locale que le club recherche régulièrement pour redonner du sens au projet. Mais la réalité, souvent plus crue que le romantisme footballistique, l’a poussé à une autre trajectoire.
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Le technicien l’a confié sans détour : « Évidemment, je suis né à Marseille, j’ai joué à l’OM… Ça aurait pu se faire, mais cela ne s’est pas fait pour une histoire de timing. J’ai été sollicité par l’OM après Paris, j’ai préféré dire non », a-t-il confié au Figaro. Un aveu rare, lucide, presque pudique. Galtier assumait alors une zone de turbulences personnelles qu’il ne voulait pas faire subir à un club déjà instable.
Pourquoi l’OM n’était pas le bon choix… pour lui
L’ancien coach parisien ne cache pas qu’il avait besoin de souffler avant de replonger dans une arène médiatique parmi les plus exigeantes du pays. « J’avais besoin de prendre un peu de distance afin de préparer les échéances extra-sportives qui arrivaient », a déclaré Galtier. Une phrase qui éclaire la dimension humaine derrière une décision que beaucoup ont jugée purement sportive.À voirAS Monaco – OM : Pocognoli et Beye opèrent des choix forts !
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Surtout, Galtier ne voulait pas « que le club qui allait [l]’embaucher soit pris en otage ». Dans un OM où chaque faux pas entraîne une tempête, il s’est refusé à ajouter un orage personnel à la météo déjà sensible du Vélodrome. Un pragmatisme que certains supporters comprendront peut-être mieux aujourd’hui.
L’Arabie Saoudite, un rebond réfléchi
Le choix de rejoindre Neom ne relève donc ni du caprice, ni d’un exil doré. Galtier l’a rappelé : « Évidemment, les conditions financières sont très attractives. Mais ça ne fait pas tout. J’ai refusé des propositions, que ce soit en France ou en Europe. » Ce qu’il cherchait, c’était un terrain de reconstruction, un cadre stable où transmettre son savoir-faire.
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La mission saoudienne lui offrait un environnement familier : former, structurer, bâtir. « La mission qui m’a été confiée me rappelait celles de Saint-Étienne et de Lille, pour former des jeunes et s’appuyer dessus. » Galtier y a même signé un premier succès symbolique avec la plus-value réalisée sur Saïmon Bouabré, preuve que son modèle fonctionne toujours.
À la question d’un possible retour à Marseille, Galtier n’écarte rien : « Est-ce que ça se représentera ? Je ne sais pas… », a-t-il répondu. Le football aime les histoires qui se referment tard. Pour l’heure, son « non » à l’OM reste celui d’un homme soucieux de ne pas abîmer ce qu’il aime. Et paradoxalement, parfois, c’est la plus belle preuve de loyauté.