Mercato ASSE : Ça s’accélère, un phénomène de 19 ans arrive  

La direction de l’ASSE vise un coup de maître en Ligue 2 pour le poste de gardien de but. Elle attend le feu vert du Toulouse FC.

Mercato ASSE : Une pépite de Ligue 2 proche de signer ?

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L’ASSE joue sa survie sur le terrain, mais prépare déjà son avenir en coulisses. Les Verts s’apprêtent à défier l’OGC Nice lors de barrages pour la montée en Ligue 1, les 26 et 29 mai prochains. Une double confrontation décisive. Malgré le flou entourant leur future division, les recruteurs stéphanois s’activent.

Leur cible prioritaire ? Le poste de gardien de but. Gautier Larsonneur pourrait bientôt avoir de la concurrence. Selon les informations du site spécialisé Evect, l’AS Saint-Étienne étudie la possibilité de recruter un nouveau titulaire.

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Plusieurs pistes s’offrent au club du Forez. Celle menant à Ewen Jaouen, le jeune portier de Reims, semble déjà refermée. L’international espoir français est annoncé très proche de Newcastle pour la somme de 20 millions d’euros. Un montant hors de portée pour Saint-Étienne. Heureusement, la cellule de recrutement a d’autres dossiers sous le coude, toujours en Ligue 2.

Mathys Niflore est désormais la priorité. En avril dernier, le média Jeunes Footeux révélait l’intérêt des Verts pour ce jeune gardien de but. Aujourd’hui, Evect confirme cette piste. L’ASSE est passée à l’action et s’est officiellement renseignée sur sa situation.

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À 19 ans, ce gardien international français U19 sort d’une saison pleine. Prêté à Dunkerque par le Toulouse FC, il a disputé 26 matchs, concédé 30 buts et réalisé 5 clean-sheets. Des statistiques solides pour son jeune âge. L’avenir de Niflore dépend désormais du TFC. Les Toulousains risquent de perdre leur titulaire Guillaume Restes lors du prochain mercato d’été. Ils devront donc trancher sur le sort de leur jeune pépite. Une chose est sûre : Niflore figure en très bonne position sur la short-list de l’ASSE.