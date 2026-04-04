OL : Exclu 2 fois de suite, Tagliafico recadré par Fonseca

Exclu deux fois de suite avec l’OL avant la trêve internationale, Nicolas Tagliafico a été réprimandé par Paulo Fonseca, avant le sprint final décisif de la saison.

OL : Nicolas Tagliafico expulsé contre le Celta Vigo et l’AS Monaco !

Nicolas Tagliafico n’était pas du tout serein lors de deux derniers matchs de l’OL. En grande difficulté lors du match retour contre le Celta Vigo en huitième de finale en Ligue Europa, il avait été exclu dans le temps additionnel, alors que Lyon était déjà mené (2-0).

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Trois jours après l’élimination du club rhodanien en coupe d’Europe, le défenseur de 33 ans avait encore été exclu d’un carton rouge direct contre l’AS Monaco, pour une faute grave sur Lamine Camara. Visiblement très neveux, il avait craqué encore en toute fin de match (89e), pendant que l’Olympique Lyonnais, mené (1-2) au Groupama Stadium, poussait pour revenir au score.

Fonseca décide de rappeler l’Argentin à l’ordre

Deux exclusions consécutives qui montrent à quel point Nicolas Tagliafico est en souffrance et il fragilise la défense des Gones. Partant du constat que l’international Argentin (75 sélections) a pénalisé son équipe, Paulo Fonseca a décidé de le recadrer avant la dernière ligne droite de la Ligue 1.

« Nicolas est arrivé de sélection vendredi, et je n’ai pas encore eu le temps de lui parler. Mais je veux qu’on le fasse, car je pense que c’est important. Cette situation ne peut pas arriver”, a assuré l’entraîneur des Gones, avant de défendre l’arrière gauche : “Il n’était pas nerveux. C’est un joueur expérimenté, et je suppose que c’est de la frustration. Or, nous devons rester équilibrés, c’est ce que je dis toujours ».

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Ayant écopé de 3 matchs de suspension, Nicolas Tagliafico manquera le déplacement de l’OL à Angers (ce dimanche), puis la rencontre avec le FC Lorient et le choc contre le Paris Saint-Germain. Son retour est fixé au 25 avril lors de la réception de l’AJ Auxerre.