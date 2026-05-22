Mercato OL : Kang décroche une importante signature

A peine la saison bouclée, Michele Kang, la présidente de l’OL, a décroché une première grosse signature, d’une durée de cinq ans.

Mercato : Partenariat, l’OL signe avec Atlante jusqu’en 2031

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L’OL a un nouveau partenaire officiel, Atlante. Le leader de la recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques s’est lié au club rhodanien pour les 5 prochaines saisons. Atlante devient ainsi le Fournisseur Officiel de l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2031. À travers ce partenariat unique en Europe, les deux partenaires « agissent en faveur d’événements sportifs plus durables ».

Selon les détails du club de Lyon sur ce nouveau partenariat, « la filiale à 100 % de TCC Group Holdings va ainsi accompagner le club et le stade dans leur stratégie de transition énergétique et répondre aux attentes croissantes des spectateurs et supporters en matière de mobilité durable ».

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En réaction à la signature de ce nouveau contrat, Thibaut Chatelard, Senior vice-Président Revenue & Marketing de l’OL a déclaré :

« Nous sommes très heureux d’accueillir Atlante dans notre communauté de partenaires. Lors de nos discussions, nous avons réalisé que nous étions animés par la même volonté de construire des solutions durables pour nos supporters et pour les générations à venir. Leur expertise va accélérer le déploiement de dispositifs technologiques qui visent à accompagner notre transition énergétique et permettre à nos spectateurs de bénéficier de solutions pratiques et adaptées aux nouveaux enjeux de mobilité. »

Jacques Galvani, CEO d’Atlante France, a aussi confié ses impressions. Il se réjouit du mariage entre Atlante et Lyon. « Ce partenariat avec l’Olympique Lyonnais marque une étape majeure pour Atlante en France. Le Groupama Stadium est l’un des stades les plus modernes d’Europe, et il méritait une infrastructure de recharge à la hauteur de ses ambitions environnementales.

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En déployant nos bornes alimentées à 100 % par des énergies renouvelables sur ses parkings, associées à des solutions de stockage d’énergie, nous offrons aux supporters lyonnais une expérience de mobilité durable, simple et accessible. C’est exactement la mission d’Atlante : accélérer la transition vers le véhicule électrique partout où les gens se rassemblent », a-t-il confié.