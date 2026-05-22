OM : Suspicion autour de Benatia, les révélations fusent !

Medhi Benatia a récemment quitté le poste de directeur sportif de l’OM. La Provence s’est penchée sur les coulisses de son départ et dévoile de fortes suspicions autour de ses relations avec… Pablo Longoria.

Mercato OM : Des relations tendues entre Medhi Benatia et Pablo Longoria

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Medhi Benatia a fait ses valises de l’Olympique de Marseille. Le dirigeant marocain avait été convaincu par le propriétaire Franck McCourt de rester à l’OM jusqu’à la fin de l’exercice. Une promesse qu’il a tenue avant de mettre les voiles.

Notons que Medhi Benatia, dès son arrivée en 2024, entretenait d’excellentes relations avec Pablo Longoria. Il affirmait à l’époque que son destin était indissociable de celui de l’ancien président. Ce pacte de confiance s’est pourtant effrité dès l’intersaison 2025.

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Pablo Longoria s’éloignait progressivement de la gestion sportive de l’OM pour des missions institutionnelles. Tandis que Medhi Benatia prenait une envergure croissante en interne. Cela a provoqué un sentiment de malaise au sommet de l’organigramme, indique le quotidien local.

Une paranoïa croissante à l’Olympique de Marseille

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Le dirigeant espagnol aurait mal perçu cette montée en puissance. Il sentait dépossédé de son autorité au profit de son subordonné. Le rapprochement de Pablo Longoria avec le directeur général Alessandro Antonello, au détriment de Benatia, a ainsi marqué le début d’une guerre d’usure. La rupture est devenue irréversible fin 2025, alimentée par une paranoïa croissante.

Des employés de Marseille rapportent que Longoria aurait intensifié son contrôle sur le secteur sportif. Il allait jusqu’à surveiller les séances d’entraînement. Le point de bascule s’est fait le 14 février 2026. Tandis qu’une banderole hostile fustigeait Longoria et McCourt, Medhi Benatia était curieusement épargné, rappelle la source.

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Ce contraste a acté la rupture définitive. Frank McCourt a immédiatement manœuvré pour retenir Benatia et évincer Longoria. Cela a transformé cette lutte de pouvoir en un véritable psychodrame, où la méfiance a fini par balayer les deux hommes.