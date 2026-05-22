PSG : Avant la finale de C1, Achraf Hakimi devant la justice

À une semaine de la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal FC, le latéral gauche du PSG, Achraf Hakimi, a rendez-vous avec la justice française ce vendredi. Explications.

PSG : Achraf Hakimi devant la justice pour contester son procès pour viol

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Renvoyé en procès pour viol sur une jeune femme, Achraf Hakimi passe devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles ce vendredi matin, rapportent BFMTV et RMC Sport ce vendredi matin, où la défense du défenseur du PSG espère infirmer l’ordonnance de renvoi demandée par les juges d’instruction le 24 février dernier.

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Début août 2025, le parquet de Nanterre avait requis le renvoi de l’international marocain devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine. Le joueur de 27 ans a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés. Cette nouvelle étape judiciaire intervient à une semaine de la finale de la Ligue des champions du Paris Saint-Germain face à Arsenal.

🚨 Accusé de viol, Achraf Hakimi devant la justice ce vendredi pour réclamer un non lieu.https://t.co/X1RGzUAbW8 — RMC Sport (@RMCsport) May 22, 2026

Les journalistes de BFMTV et RMC Sport ont vu arriver Achraf Hakimi à la cour d’appel de Versailles avec son avocate Maître Fanny Colin. Interrogé par les journalistes présents sur place, Hakimi est resté silencieux. « Pas de commentaire », a réagi l’avocate du joueur.

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RMC rappelle d’ailleurs que c’est assez rare qu’un accusé soit présent à une audience devant la chambre de l’instruction pour contester son renvoi, car il s’agit d’un moment très procédural. Mais Achraf Hakimi a tenu à faire le déplacement en personne pour une raison bien particulière.

Achraf Hakimi va demander un non-lieu

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En effet, selon les renseignements obtenus par le média métropolitain, Achraf Hakimi est venu pour donner de la force à sa protestation et clamer personnellement son innocence. C’est son avocate qui a fait une demande spécifique à la cour d’appel pour qu’il soit là.

L’avocate de la victime présumée, Me. Rachel-Flore Pardo, est également arrivée. Lors de cette audience devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, l’ami de Kylian Mbappé compte demander un non-lieu.

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Si son appel est rejeté et que les faits ne sont pas requalifiés en une autre infraction, Hakimi sera jugé par la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine, à une date qui n’est pas connue à ce stade.