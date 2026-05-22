Mercato ASSE : Un top gardien de but proposé à Saint-Etienne

Un jeune gardien de but est proposé à l’ASSE, qui est à la recherche du remplaçant de Brice Maubleu (36 ans), en fin de contrat et sur le départ.

Mercato : Le profil de Obed Nkambadi proposé à l’ASSE

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L’ASSE est en quête d’un meilleur gardien de but, un vrai dernier rempart pour prendre la place de Gautier Larsonneur la saison prochaine. Évidemment, si le club monte en Ligue 1. Le club ligérien cherche aussi une doublure, car Brice Maubleu est en fin de contrat en juin et il n’a pas reçu de proposition pour prolonger.

La Direction sportive stéphanoise espérait recruter Ewen Jaouen (20 ans) du Stade de Reims, mais il va rejoindre Newcastle United FC en Premier League, comme annoncé. Focalisé pour l’instant sur les deux matchs de barrages contre l’OGC Nice, le 26 et 29 mai, l’AS Saint-Etienne attend la fin de saison pour accélérer ses recherches pour le portier.

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Entretemps, Obed Nkambadi lui est proposé. Le journaliste Thomas Delcourt de Morning Foot estime que son profil correspond à ce que recherchent les Verts. De plus, il veut quitter le Paris FC pour retrouver du temps de jeu, selon le confrère. « À 22 ans, le gardien franco-congolais est un profil qui mérite de se pencher dessus », indique-t-il.

Qui est Obed Nkambadi ?

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Obed Nkambadi est un jeune gardien de but de 23 ans, il mesure 1,90 mètre. Natif de Paris, il a été formé à l’Entente Sannois Saint-Gratien, puis au Paris FC (2019-2023). Il était le gardien de but titulaire du club de la capitale en Ligue 2, lors des deux dernières saisons (2023-2024 et 2024-2025). C’est donc avec lui que le PFC est monté en Ligue 1 en 2025.

Le portier franco-congolais avait réalisé une saison exceptionnelle. Il avait encaissé seulement 33 buts en 34 journées de championnat et avait réussi 15 clean sheet. Cette saison (2025-2026), Obed Nkambadi avait démarré comme titulaire, en disputant 11 matchs, mai il a été relégué sur le banc par Kevin Trapp (35 ans), le gardien international allemand, en novembre 2025.

Des chiffres impressionnants en Ligue 2 avec le Paris FC

Le portier recommandé à l’ASSE affiche des statistiques impressionnantes notamment en Ligue 2, selon Data’Scout. Pour mieux évaluer ce qu’il peut apporter à l’AS Saint-Etienne, il faut regarder sa dernière saison en Ligue 2 avec le Paris FC. Les chiffres sont très solides : excellent en clean-sheets, très précis dans ses passes, fiable dans la relance et correct dans les arrêts.

Un gardien techniquement propre et sûr dans le jeu au pied. En chiffre, cela représente : « 91e centile en clean-sheets, 93e centile en passes longues réussies, 100e centile en précision de passes, 81e centile en passes réceptionnées, 63e centile en arrêts, 63e centile en buts évités par xG subis », d’après la source.

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Évidemment, le gardien de but de l’Équipe de France Espoirs a des stats relativement plus modestes cette saison, à cause de son nouveau statut de doublure. Il est « positionné à 43/100 en gardien moderne et en gardien stoppeur ».