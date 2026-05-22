Mercato : Incroyable ! L’AS Monaco tente un gros pari au PSG

Le passage de Lucas Chevalier au PSG pourrait déjà prendre fin après une seule saison. À la recherche d’un nouveau gardien pour la saison prochaine, l’AS Monaco suit avec attention la situation de l’international français.

Mercato AS Monaco : Le Rocher se renseigne sur Lucas Chevalier

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Arrivé à Paris avec le statut de successeur annoncé de Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier n’a jamais trouvé sa place au sein du PSG. Le gardien de 24 ans a vécu des mois difficiles entre blessures, manque de confiance et concurrence avec Matvey Safonov.

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Utilisé de manière irrégulière et relégué au second plan lors des affiches importantes, l’international français a aussi perdu sa place chez les Bleus en manquant la Coupe du monde 2026. Une situation qui pousse aujourd’hui le Paris SG comme le joueur à envisager sérieusement une séparation dès cet été.

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Selon PSG Inside Actu, l’AS Monaco fait partie des clubs intéressés par le portier français. Les dirigeants monégasques auraient déjà pris des renseignements sur la faisabilité de l’opération. Le poste de gardien reste un sujet sensible sur le Rocher, où Philipp Köhn et Lukas Hradecky se sont partagé le temps de jeu cette saison sans réellement convaincre sur la durée.

Le PSG prêt à perdre 15 millions d’euros

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Du côté du PSG, la tendance serait clairement à une vente. Le club parisien réfléchirait déjà à l’avenir avec Renato Marin et accepterait désormais l’idée d’une importante moins-value dans ce dossier. Toujours sous contrat jusqu’en juin 2030, Lucas Chevalier pourrait être cédé contre environ 25 millions d’euros.

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Un montant inférieur aux 40 millions investis l’été dernier, mais jugé cohérent après une saison délicate malgré des statistiques correctes avec 26 matchs disputés pour 28 buts encaissés et 10 clean sheets toutes compétitions confondues.

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Le Stade Rennais suit également le dossier, mais l’AS Monaco apparaît comme une destination crédible pour permettre au gardien français de retrouver un rôle majeur en Ligue 1.