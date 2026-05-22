OGC Nice : Une Coupe de France peut-elle sauver la saison ?

Au bord d’une saison ratée, l’OGC Nice se retrouve face à un paradoxe : jouer une finale de Coupe de France tout en luttant pour rester en Ligue 1. Un contexte tendu qui donne à cette rencontre une importance bien plus grande qu’un simple trophée.

OGC Nice : Un trophée pour sauver l’honneur niçois ?

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Il y a encore quelques mois, l’OGC Nice espérait jouer le devant de la scène en Ligue 1. Aujourd’hui, le résultat n’est pas au niveau des attentes, bien au contraire.

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Le club niçois va tout de même disputer une finale de Coupe de France face au RC Lens mais finit sa saison avec une inquiétante 16e place. 16e place, synonyme de barrage pour tenter de poursuivre en Ligue 1. Ils seront opposés à l’AS Saint-Etienne quelques jours après la finale. Une situation difficile à accepter, notamment pour les supporters, pour un club qui affichait des ambitions européennes en début de saison.



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Dans ce contexte, cette finale prend forcément une dimension particulière.

Nice n’a plus remporté la Coupe de France depuis 1997 et pour les supporters remporter ce trophée serait un grand moment capable de relancer l’enthousiasme au club. Une victoire permettrait même aux Aiglons de participer une nouvelle fois à l’Europa League, après celle complètement loupée cette saison.

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Le parcours niçois en Coupe de France a d’ailleurs montré une autre facette de celui aperçu en championnat toute l’année. Plus solide et efficace. En demi-finale, annoncés perdants, les hommes de Claude Puel ont éliminé Strasbourg grâce à un doublé d’Elye Wahi.

Le maintien avant tout

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Mais malgré tout, une Coupe de France ne réglerait pas les problèmes de fond.

Depuis plusieurs mois, le projet INEOS est de plus en plus critiqué par les supporters. Le recrutement, le jeu proposé et les résultats déçoivent largement par rapport aux attentes. Et même avec un trophée les problèmes resteront.

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Bien que cette finale soit secondaire par rapport à l’objectif premier du club et des fans, à savoir le maintien en Ligue 1. Nice peut sauver l’image du club et offrir un beau moment à ses supporters.