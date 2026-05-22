Surprise à l’OM : Un nouvel entraîneur pour remplacer Beye !

L’OM et Habib Beye vont sans doute se séparer dans les prochains jours. Le casting pour le remplacer à déjà débuté. Et si Bruno Genesio est pressenti pour ce poste, un autre nom émerge ces dernières heures.

Mercato OM : Gabriel Heinze pour remplacer Beye

La suite après cette publicité

Habib Beye se rapproche inlassablement d’un départ de l’Olympique de Marseille. Plusieurs médias affirment que le coach actuel des Phocéens sera remplacé. Les noms de Bruno Genesio, Christophe Galtier, Sergio Conceiçao et Adi Hutter sont régulièrement cités.

Mais une autre piste, pour le moins inattendue, émerge ces dernières heures. Une piste menant à un ancien de la maison : celle de Gabriel Heinze. L’ancien défenseur marseillais est actuellement adjoint de Mikel Arteta à Arsenal. Il vient de remporter le titre de Premier League avec les Gunners et semble prêt à passer un cap.

À voir

Mercato : Incroyable ! L’AS Monaco tente un gros pari au PSG

Lire aussi : Mercato : Avant Habib Beye, un départ surprise secoue l’OM !

L’Argentin de 48 ans pourrait ainsi connaître son baptême du feu en tant qu’entraîneur principal dans le club où il a laissé un souvenir impérissable. Walid Acherchour, sur les ondes de RMC Sport, a défendu cette option avec ferveur. Le consultant sportif explique que tout choix d’entraîneur à Marseille constitue, par définition, « un pari risqué ».

Un profil défendu à Marseille

La suite après cette publicité

Il pointe du doigt la vulnérabilité de profils expérimentés comme celui de Bruno Genesio. Le journaliste est convaincu sur l’aura et la grinta d’Heinze est une stratégie cohérente pour relancer le projet OM. « Je ne vois pas pourquoi on n’irait pas chercher Gabi Heinze, alors qu’il a été un élément très important de l’OM », a-t-il suggéré.

Surprise à l’OM : Première opposition au départ de Beye !

À voir

Mercato OL : Kang décroche une importante signature

Coup de théâtre à l’OM : Habib Beye trouve un nouveau club

Pour le moment, la direction de l’OM cherche à clore au plus vite le dossier de la succession d’Habib Beye. Reste à déterminer si les décideurs phocéens oseront cette option nostalgique plutôt que les autres pistes étudiées jusqu’ici.