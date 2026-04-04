Mercato Stade Rennais : Feu vert pour le transfert d’Archie Gray ?

Le Stade Rennais prépare son prochain marché estival. Pour renforcer leur effectif, les dirigeants bretons ciblent un jeune talent venu d’Angleterre, Archie Gray.

Mercato : Le Stade Rennais s’active pour un prodige anglais

L’été s’annonce mouvementé au Stade Rennais. Entre les départs actés et les arrivées programmées, l’effectif va profondément changer. Trois joueurs indésirables s’apprêtent déjà à quitter le navire. En parallèle, de nouvelles pépites sont espérées. Le club cherche activement un milieu de terrain, d’autant que l’avenir de Ludovic Blas et de Seko Fofana reste très incertain en Bretagne. Un nom circule déjà : celui d’Archie Gray.

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Le staff technique suit de près le joueur de Tottenham. Archie Gray impressionne. Le milieu anglais fait preuve d’une maturité qui séduit les recruteurs bretons. La concurrence s’annonce toutefois rude. Rennes n’est pas seul sur le dossier, puisque des géants comme Arsenal, Chelsea, Manchester City et Liverpool surveillent également la situation de l’Anglais.

Cette lutte entre cadors européens risque de faire grimper le prix d’Archie Gray. De son côté, Tottenham ne compte pas brader son meneur de jeu. Sur le terrain, Archie Gray brille. Cette saison, il a pris part à 32 rencontres, toutes compétitions confondues. Il totalise deux buts et trois passes décisives.

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Au-delà des chiffres, c’est son implication dans la construction du jeu qui force l’admiration. Tottenham ne tremble pas. Engagé avec les Spurs jusqu’en juin 2030, le natif de Durham va leur rapporter un joli chèque. Sur Transfertmarkt, il vaut 35 millions d’euros. Pour espérer arracher sa signature, le Stade Rennais devra formuler une offre financière exceptionnelle.