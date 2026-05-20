Fenerbahçe : Kadıköy ou l’arène des Légendes

Aujourd’hui, quand on parle du bahçe, c’est son stade qui nous vient en tête. Ce mythique stadium qui a accueilli des rencontres folles, des moments importants et qui est chargé d’histoire. Avec une future rénovation évoquée, pourquoi ne pas retourner dans le passé pour se remémorer de tels souvenirs.

Fenerbahçe : L’arène des Légendes voit le jour

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Avant que le stade ne ressemble à l’arène actuelle, il a fallu passer par un grand nombre d’améliorations. Mais avant tout ça, il n’y avait qu’un simple terrain de football avec une seule petite tribune, qui était entourée d’une piste d’athlétisme. Pas de grandes tribunes ou encore de bâtiments comme au stade de Taksim, mais simplement la tranquillité de la nature, pour être au plus proche du terrain. Et c’est sur ce terrain, le Papazın Çayırı (Champ du Prêtre), que l’histoire de Fenerbahçe a réellement débuté.

Dès lors, le terrain accueille des matchs du Fener, notamment le tout premier Fenerbahçe-Galatasaray de l’histoire en 1909, et, ironie du sort, ce sont les rouges et jaunes qui en ressortent vainqueurs sur le score de 2-0. Ce fut le tout premier derby entre les deux clubs. Puis les années ont passé et le terrain a été témoin d’autres grands matchs comme contre Besiktas, mais le terrain recevait aussi des rencontres du championnat d’Istanbul (un ancêtre de la Super Lig).

Les premières amélioration

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En 1929, le club rachète officiellement le Papazın Çayırı et débute rapidement les premiers travaux. Le club rénove rapidement la pelouse, y ajoute des tribunes en plus, créant enfin une vraie entrée pour les fans et fait en sorte que leur stade devienne doucement mais sûrement une arène. Dans les années 30, le stade devient partie intégrante du quartier et est très rapidement appelé comme ce dernier par les fans du Fener et des autres clubs. L’État apporte son soutien à la construction du stade et c’est dans ces périodes que les premières légendes foulent la pelouse de Kadıköy.

Que ce soit le meilleur buteur de l’histoire du club, Zeki Rıza Sporel, ou encore Cihat Arman sans oublier Hasan Kamil Sporel, la pelouse en est marquée et ne se laisse plus faire. Le stade est déjà vu comme une arène, une ambiance particulière y vivait déjà. On considérait ces joueurs comme des rois avant même qu’ils ne touchent le ballon. C’est une tout autre ambiance à ce moment-là.

La couronne de Kadikoy

Pendant toutes ces années, Fenerbahçe remporta un total de près de 28 trophées, dont le championnat d’Istanbul à 16 reprises. Mais en 1959, la Fédération Turque de Football créa la Super Lig. Kadıköy eut le droit à ses rencontres de légende comme la victoire face à Besiktas le 14 mars. Mais le plus beau match de la saison fut certainement la finale retour du championnat.

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Fenerbahçe s’incline 1-0 contre Galatasaray au Mithatpaşa Stadium, qui deviendra plus tard le stade de Besiktas, l’İnönü Stadium. Au retour, le volcan naquit pour la première fois. Kadıköy était derrière ses hommes, et emmené par un Lefter des grands soirs, Fenerbahçe s’impose 4-0 face au Galatasaray de Metin Oktay et célèbre le titre de champion de Turquie, en devenant le premier champion de l’histoire de la Super Lig.

Plus les années ont passé, et plus Fenerbahçe a continué à faire évoluer son stade. Et c’est à la fin des années 80 que le club détruit doucement ses anciennes tribunes pour poser les bases de l’actuel Sukru Saracoglu. Le stade a continué de vibrer au rythme de ses fans et des titres de champion, des célébrations, des matchs de légende, mais aussi des désillusions comme quand Galatasaray soulève la Coupe de Turquie en 96 sur la pelouse du Fener. Mais malgré tout, le volcan n’a jamais cessé de rugir, et surtout pas lors des grandes soirées européennes.

La nuit des légendes

Un soir de Champions League, le 8 décembre 2004, c’est le match que beaucoup surnomment « Efsaneler’in Aksami » (La nuit des légendes). D’un côté, Gérard Piqué, Darren Fletcher, Cristiano Ronaldo ou encore John O’Shea. Le grand Manchester United de Sir Alex Ferguson face à Tuncay Sanli, Mert Nobre, Alex De Souza ou encore Fabio. Le Fenerbahçe de Christoph Daum.

Avec autant de stars présentes sur le terrain, le spectacle fut au rendez-vous et le Fener l’emporte 3-0 avec un triplé de Tuncay Sanli. La fournaise de Kadikoy n’avait jamais autant rugi de sa vie. De cette soirée légendaire découlera cette phrase légendaire encore inscrite dans le tunnel d’entrée : Burasi Kadıköy, Buradan Cikis Yok ! (Ici, c’est Kadikoy, il n’y a pas de sortie !).

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