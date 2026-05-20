‎Urgent : L’ASSE en Ligue 1 même si elle perd face à Nice ?

L’ASSE pensait jouer sa survie sportive uniquement sur le terrain. Pourtant, alors que les Verts s’apprêtent à défier l’OGC Nice dans un barrage à très haute tension, un scénario aussi improbable qu’explosif commence à circuler : une montée en Ligue 1 pourrait rester envisageable… même en cas de revers.

‎Barrage ASSE : Une qualification au forceps qui relance les rêves

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‎Il y a des victoires qui ressemblent davantage à des actes de résistance. Celle décrochée par l’ASSE face à Rodez appartient clairement à cette catégorie. Dans un Geoffroy-Guichard bouillant, les Stéphanois ont flirté avec la sortie de route avant d’arracher leur qualification au terme d’une séance de tirs au but interminable.

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‎Ce succès ne gomme pourtant pas les fragilités aperçues ces dernières semaines. Saint-Étienne continue d’alterner les moments de maîtrise et les trous d’air inquiétants. Mais une chose semble avoir changé : le mental. Cette équipe, souvent critiquée pour son irrégularité, a retrouvé ce supplément d’âme qui transforme parfois une saison mal embarquée en histoire mémorable.

‎Le mur niçois, un obstacle XXL pour les Verts

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‎Sur le papier, le défi paraît immense. L’OGC Nice avance avec davantage de stabilité, un effectif mieux armé et une habitude des rendez-vous sous pression. Pour les Verts, le barrage ressemble à une montagne qu’il faudra gravir sans oxygène. ‎Mais les barrages ont cette particularité étrange : ils échappent parfois à la logique. La pression change les comportements, les certitudes vacillent et le football adore renverser les scénarios écrits d’avance.

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Saint-Étienne le sait mieux que quiconque : dans ce type de confrontation, la dynamique émotionnelle pèse parfois autant que les statistiques. ‎Un élément mérite d’ailleurs d’être souligné : sortir vivant d’un match aussi tendu que celui face à Rodez peut parfois agir comme un déclencheur psychologique. Quand une équipe apprend à souffrir sans céder, elle devient soudainement plus dangereuse.

‎Pourquoi l’ASSE pourrait survivre… même en perdant

Alors que la seule voie vers un retour en Ligue 1 reste le barrage, l’AS Saint-Etienne pourrait théoriquement évoluer en Ligue 1 même en cas de défaite face à l’OGC Nice, mais uniquement sous certaines conditions très particulières. ‎Le scénario dépend d’une variable extérieure : la situation administrative du Havre, à en croire les indiscrétions de Romain Molina.

J'ai quand même des doutes pour le passage DNCG du Havre



Il y aura au moins un encadrement (en étant gentil) voire pire si l'actionnaire ne bouge pas d'ici là (ce qui n'est pas l'intention aujourd'hui) https://t.co/xwFm47vo8l — Romain Molina (@Romain_Molina) May 19, 2026

Des interrogations ont émergé autour du passage du club normand devant la DNCG, l’organisme chargé de surveiller les finances du football français. Comme le rappelle Peuple Vert, si un club qualifié pour la Ligue 1 ne remplit pas les critères financiers imposés ou subit une sanction majeure, le règlement prévoit une possibilité de repêchage.

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‎Autrement dit, le perdant du barrage pourrait être appelé à récupérer sa place dans l’élite. Une hypothèse rare, presque romanesque, mais juridiquement prévue. Dans le football français, les dossiers financiers ont parfois autant de poids qu’un but inscrit dans les arrêts de jeu.

‎Entre rêve sportif et prudence absolue

‎À Saint-Étienne, personne ne peut raisonnablement bâtir un projet sur un éventuel faux pas administratif d’un concurrent. Les Verts devront d’abord regarder droit devant eux : battre Nice reste la voie royale, la seule qui garantisse un retour immédiat parmi les grands. ‎L’histoire du football regorge pourtant de fins de saison où les bureaux ont changé le destin des clubs.

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Ce possible rebondissement rappelle une vérité souvent oubliée : le football moderne ne se joue plus uniquement sur la pelouse. Entre comptes financiers, règlements et décisions institutionnelles, un maintien ou une montée peut parfois se décider loin des projecteurs. ‎Pour le club forézien, une certitude demeure : tant qu’il existe une chance, même infime, le peuple vert continuera d’y croire. Après tout, à Saint-Étienne, l’espoir a toujours eu cette fâcheuse tendance à refuser de mourir.