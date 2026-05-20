OM : Le sort du futur coach scellé par un ancien du PSG ?

L’avenir du banc de l’OM semble plus incertain que jamais malgré une qualification européenne arrachée au forceps. Alors que Habib Beye entretient le flou, un jeu de dominos entre Marseille, Lille et un ancien visage du PSG pourrait déjà avoir dessiné les contours du prochain entraîneur olympien.

‎OM : Habib Beye, une qualification qui ne suffit pas ?

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‎Le football a parfois l’élégance cruelle des verdicts silencieux. Arrivé dans une période agitée pour tenter de remettre un peu d’ordre dans une maison olympienne secouée, Habib Beye a rempli une partie de sa mission : offrir un billet européen à l’OM. Mais dans la cité phocéenne, décrocher un objectif ne garantit jamais la tranquillité.

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‎Avec un bilan en dents de scie et des tensions supposées avec certains poids lourds du vestiaire, l’ancien défenseur semble marcher sur un fil. Sa récente prise de parole, volontairement distante sur son avenir, a davantage ressemblé à un discours d’adieu qu’à une projection vers la saison prochaine. À Marseille, quand un entraîneur commence à parler comme un homme de passage, les rumeurs prennent souvent le relais.

‎Bruno Genesio, la piste qui prend de l’épaisseur

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‎En coulisses, la direction marseillaise semble déjà regarder plus loin. Un nom revient avec insistance : Bruno Genesio. Le technicien, réputé pour sa capacité à structurer un collectif et à faire progresser offensivement ses équipes, représente un profil rassurant pour un club en quête de stabilité.

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‎Ce choix aurait une certaine logique sportive. L’OM cherche moins un pompier qu’un bâtisseur capable de supporter la pression du Vélodrome, ce théâtre où les applaudissements durent parfois moins longtemps qu’un mistral d’hiver. Genesio possède justement cette expérience des environnements exigeants.

‎L’ancien du PSG qui pourrait indirectement décider du dossier

Dans ce dossier devenu sensible sur la Canebière, tout pourrait basculer de la manière la plus inattendue. En effet, un ancien du PSG pourrait indirectement influencer le futur coach du club phocéen. Si Bruno Genesio venait à quitter Lille, le club nordiste envisagerait une relève nommée Davide Ancelotti, fils de Carlo Ancelotti et ancien membre du staff parisien, comme le révèle Mediaset.

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‎À seulement 36 ans, l’Italien représente une option moderne, nourrie d’expériences au plus haut niveau européen. En clair, Marseille pourrait accélérer sur Genesio parce que Lille disposerait déjà d’un plan B crédible. Une mécanique discrète mais stratégique, preuve qu’au mercato des entraîneurs, les décisions se prennent rarement seules et presque jamais par hasard.