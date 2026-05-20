Mercato OM : Ça se bouscule déjà pour Leonardo Balerdi !

Six ans après son arrivée en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi devrait quitter les rangs de l’OM lors du prochain mercato d’été. Le défenseur central argentin ne manque pas de prétendants et aura donc l’embarras du choix pour la suite de sa carrière.

Mercato OM : Leonardo Balerdi veut changer d’air

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Après avoir déjà hésité à partir lors des deux dernières périodes de mercato estival, Leonardo Balerdi estime que le moment est venu pour lui de s’en aller, ce qu’il a exprimé auprès de la direction de l’Olympique de Marseille. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, le joueur de 27 ans dispose donc d’un bon de sortie pour cet été.

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Comme l’expliquait récemment le journaliste Florent Germain sur RMC, « il y a deux parties qui sont sur la même longueur d’onde, le clan du joueur et le club marseillais, qui travaillent sur un départ. Il y a des discussions. On n’a pas le nom des clubs intéressés ni sa future destination, mais il y a des discussions, c’est vrai. » Arrivé à l’été 2021 pour 11 millions d’euros, l’international argentin s’apprête ainsi à tourner la page OM pour une nouvelle aventure dans un autre club européen.

Plusieurs clubs prêts à récupérer Balerdi

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Malgré une saison 2025-2026 mitigée, Leonardo Balerdi conserve une cote de popularité intéressante sur le marché des transferts. En effet, selon les informations du média Tuttosport ce mardi, le capitaine de l’OM serait toujours dans le viseur de l’Atlético Madrid, de la Juventus Turin et de l’AS Roma.

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En Premier League, Nottingham Forest serait également intéressé par le renfort du compatriote de Lionel Messi. En fin de cycle à Marseille et alors que le club doit récupérer des liquidités, le départ de Balerdi ne fait donc pas trop de doutes et son prix aurait été fixé entre 20 et 25 millions d’euros.

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Un prix jugé comme abordable par les prétendants du joueur marseillais. Reste maintenant à voir qui obtiendra sa signature après la Coupe du Monde de cet été.