Avant le PSG, Arsenal brise une malédiction de 22 ans en PL

À onze jours de la finale de la Ligue des Champions contre le PSG à Budapest, Arsenal FC a brisé une malédiction de 22 ans en Premier League. C’est la fête à Londres ce mardi soir.

Arsenal sacré Champion d’Angleterre avant le choc contre le PSG

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Au lendemain de la victoire d’Arsenal FC face à Burnley (1-0), Manchester City a concédé le nul à Bournemouth et offert le titre aux Gunners, sacrés champions d’Angleterre pour la première fois depuis 2004 et la saison des Invincibles. Vingt-deux ans après son dernier titre, le club londonien est redevenu champion d’Angleterre pour la 14e fois de son histoire, ce mardi soir, sans attendre la 38e et dernière journée de Premier League grâce au match nul entre les Citizens et Bournemouth (1-1).

Les Gunners peuvent remercier cette surprenante équipe entraînée par Andoni Iraola, toujours aussi agréable à regarder jouer et toujours prête à produire du jeu offensif. Emmenés par un excellent Adrien Truffert, les Cherries ont privé les Citizens du titre, Arsenal comptant 5 points d’avance à une journée de la fin, en réalisant un super match.

The Arsenal. Your Premier League champions. pic.twitter.com/gNnfzesrhP — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026

Si le but d’Éli Junior Kroupi avait un temps offert la victoire virtuelle aux Cherries, l’égalisation tardive du cyborg norvégien n’a fait que retarder la fête du côté de Bournemouth, qui valide tout de même sa qualification européenne. Remarquablement servi par une passe en retrait de Truffert au bout d’une course de cinquante mètres, l’ancien Lorientais a réussi un enchaînement remarquable de son pied droit pour tromper Gianluigi Donnarumma d’une superbe frappe dans la lucarne (1-0, 39e).

Pour Arsenal, le résultat final reste parfait : avec ce match nul, City accuse un retard désormais impossible à combler avant l’ultime journée. Vingt-deux ans après les Immortels de 2004, le trophée de la Premier League prend officiellement la direction de North London.

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Avant même la dernière journée de championnat, les Gunners de Mikel Arteta ont remporté leur quatorzième titre de champion. De son côté, Bournemouth, 6e, revient à 3 points de Liverpool, 5e. Bukayo Saka et ses partenaires vont désormais se concentrer sur la finale de la Ligue des Champions contre le PSG le 30 mai prochain à Budapest, en Hongrie.