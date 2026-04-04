Mercato : Rude bataille entre le Stade Rennais et Villarreal

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Ilan Kebbal attire les regards avant l’été. Déjà suivi par l’OM et le Stade Rennais, l’ailier du Paris FC voit désormais un cador espagnol entrer dans la danse.
Mercato : Villarreal défie l’OM et le Stade Rennais pour Ilan Kebbal
Il y a peu, Africa Foot plaçait l’Olympique de Marseille en tête pour recruter l’international algérien, Ilan Kebbal. Le club phocéen semblait le plus déterminé à obtenir sa signature. Si l’ailier droit du PFC paraît prêt à quitter l’Île-de-France, la concurrence s’intensifie. Le Stade Rennais et plusieurs formations surveillent aussi de près sa situation.
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Le dossier s’accélère. Selon les informations de But, Villarreal manifeste un intérêt concret pour le joueur de 27 ans. Actuellement à la lutte avec l’Atlético de Madrid pour la troisième place de la Liga, le club espagnol est chaud pour jouer un sale tour à ses concurrents. Après avoir pris des renseignements, le Sous-marin jaune envisage de passer à l’offensive.
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À trois mois de l’ouverture du marché, une offre pourrait être transmise pour doubler les courtisans français. Estimé à 12 millions d’euros, Ilan Kebbal représente une excellente affaire. Titulaire indiscutable sur l’aile droite du Paris FC, il réalise une saison fructueuse. Bilan : 8 buts et 4 passes décisives en 23 rencontres. Ses statistiques et sa régularité en font une cible prioritaire à moindre coût. On attend la réaction de l’OM et de Rennes face à cette menace espagnole.À voirASSE : Un club de Ligue 2 fait une annonce folle sur Stassin