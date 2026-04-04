Mercato : Rude bataille entre le Stade Rennais et Villarreal

Ilan Kebbal attire les regards avant l’été. Déjà suivi par l’OM et le Stade Rennais, l’ailier du Paris FC voit désormais un cador espagnol entrer dans la danse.

Mercato : Villarreal défie l’OM et le Stade Rennais pour Ilan Kebbal

Il y a peu, Africa Foot plaçait l’Olympique de Marseille en tête pour recruter l’international algérien, Ilan Kebbal. Le club phocéen semblait le plus déterminé à obtenir sa signature. Si l’ailier droit du PFC paraît prêt à quitter l’Île-de-France, la concurrence s’intensifie. Le Stade Rennais et plusieurs formations surveillent aussi de près sa situation.

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Le dossier s’accélère. Selon les informations de But, Villarreal manifeste un intérêt concret pour le joueur de 27 ans. Actuellement à la lutte avec l’Atlético de Madrid pour la troisième place de la Liga, le club espagnol est chaud pour jouer un sale tour à ses concurrents. Après avoir pris des renseignements, le Sous-marin jaune envisage de passer à l’offensive.

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À trois mois de l’ouverture du marché, une offre pourrait être transmise pour doubler les courtisans français. Estimé à 12 millions d’euros, Ilan Kebbal représente une excellente affaire. Titulaire indiscutable sur l’aile droite du Paris FC, il réalise une saison fructueuse. Bilan : 8 buts et 4 passes décisives en 23 rencontres. Ses statistiques et sa régularité en font une cible prioritaire à moindre coût. On attend la réaction de l’OM et de Rennes face à cette menace espagnole.

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